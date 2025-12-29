Ce spune Kremlinul despre o posibilă discuție la telefon între Putin și Zelenski

La Moscova, oficialii afirmă că în prezent nu se discută despre o conversație telefonică între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine.

Peskov a comentat informațiile apărute în mass-media occidentală, potrivit cărora discuțiile cu șeful Casei Albe, Donald Trump, ar fi deschis posibilitatea unei convorbiri telefonice între Putin și Zelenski.

„O astfel de convorbire nu este în discuție în acest moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a precizat însă că o conversație telefonică între Putin și președintele Trump va avea loc „în viitorul apropiat”.

În plus, Peskov a anunțat condiția Rusiei pentru un armistițiu, spunând că, pentru ca acest lucru să se întâmple, „Kievul trebuie să retragă forțele armate ale Ucrainei din Donbas”.

Anterior, Fox News, citând surse, a raportat că Zelenski ar putea avea prima sa conversație cu Putin în cinci ani.

„Discuțiile de duminică dintre președintele Donald Trump și Volodimir Zelenski ar putea deschide calea pentru prima conversație telefonică în mai mult de cinci ani între Zelenski și Vladimir Putin”, a raportat publicația.

Zelenski a vorbit cu Putin ultima dată în vara anului 2020 și, de atunci, acesta a încercat în repetate rânduri să stabilească un nou contact, dar Kremlinul a refuzat, scrie presa ucraineană.

Potrivit Axios, Zelenski a declarat că este gata să se întâlnească cu Putin în orice format, oriunde în lume, cu excepția Rusiei sau Belarusului. Putin, însă, a respins o astfel de propunere.

Duminică, Zelenski s-a întâlnit cu Trump în SUA pentru a treia oară. Înainte de asta, șeful Casei Albe l-a sunat pe Putin și a vorbit cu el timp de două ore și 15 minute.

Surse Financial Times au declarat că acest lucru i-a îngrijorat pe reprezentanții Ucrainei. Interlocutorul Fox News a remarcat că Zelenski probabil era îngrijorat înaintea negocierilor cu Trump.

În ciuda acestui fapt, președintele SUA a calificat întâlnirea cu liderul ucrainean ca fiind extraordinară. Potrivit acestuia, s-a ajuns la un acord în privința a 95% din aspectele planului de pace, însă rămâne nerezolvată problema Donbasului, din care Putin cere retragerea trupelor ucrainene.

