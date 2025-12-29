Live TV

Ce spune Kremlinul despre o posibilă discuție la telefon între Putin și Zelenski

Data publicării:
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

La Moscova, oficialii afirmă că în prezent nu se discută despre o conversație telefonică între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine

Peskov a comentat informațiile apărute în mass-media occidentală, potrivit cărora discuțiile cu șeful Casei Albe, Donald Trump, ar fi deschis posibilitatea unei convorbiri telefonice între Putin și Zelenski.

„O astfel de convorbire nu este în discuție în acest moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a precizat însă că o conversație telefonică între Putin și președintele Trump va avea loc „în viitorul apropiat”.

În plus, Peskov a anunțat condiția Rusiei pentru un armistițiu, spunând că, pentru ca acest lucru să se întâmple, „Kievul trebuie să retragă forțele armate ale Ucrainei din Donbas”.

Anterior, Fox News, citând surse, a raportat că Zelenski ar putea avea prima sa conversație cu Putin în cinci ani.

„Discuțiile de duminică dintre președintele Donald Trump și Volodimir Zelenski ar putea deschide calea pentru prima conversație telefonică în mai mult de cinci ani între Zelenski și Vladimir Putin”, a raportat publicația.

Zelenski a vorbit cu Putin ultima dată în vara anului 2020 și, de atunci, acesta a încercat în repetate rânduri să stabilească un nou contact, dar Kremlinul a refuzat, scrie presa ucraineană.

Potrivit Axios, Zelenski a declarat că este gata să se întâlnească cu Putin în orice format, oriunde în lume, cu excepția Rusiei sau Belarusului. Putin, însă, a respins o astfel de propunere.

Duminică, Zelenski s-a întâlnit cu Trump în SUA pentru a treia oară. Înainte de asta, șeful Casei Albe l-a sunat pe Putin și a vorbit cu el timp de două ore și 15 minute.

Surse Financial Times au declarat că acest lucru i-a îngrijorat pe reprezentanții Ucrainei. Interlocutorul Fox News a remarcat că Zelenski probabil era îngrijorat înaintea negocierilor cu Trump.

În ciuda acestui fapt, președintele SUA a calificat întâlnirea cu liderul ucrainean ca fiind extraordinară. Potrivit acestuia, s-a ajuns la un acord în privința a 95% din aspectele planului de pace, însă rămâne nerezolvată problema Donbasului, din care Putin cere retragerea trupelor ucrainene.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
3
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
foc de artilerie în Ucraina
Numărul uriaș la celor dispăruți fără urmă de când a început războiul din Ucraina. Anunțul Crucii Roșii
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Cum s-a degradat relaţia dintre SUA şi Europa în 2025: tensiuni economice, NATO şi legătura cu Ucraina
Președintele rus Vladimir Putin.
Cum a reușit să-i țină Vladimir Putin pe miliardarii ruși de partea sa în război: „Era ca și cum aș fi fost un ostatic”
steguletele sua si ucrainei
Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de securitate pentru Ucraina. Oficial american: „Un pachet foarte puternic”
Satelit Iranian
Iranul a lansat trei sateliţi de la o bază din Rusia. Teheranul dă asigurări că aceștia sunt strict „de observație”
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Simina Tănăsescu.
Ce spune președinta CCR despre întreruperea ședinței privind pensiile...
zelenski
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o...
bani, grafice, deficti bugetar
Deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB în primele 11...
Ultimele știri
Putin s-a îmbrăcat în Moș Crăciun și a oferit cadouri lui Zelenski, Trump, Orban sau Modi. Imagini AI virale postate de diplomația rusă
Accident grav în Pasajul Unirii din Capitală. Un șofer s-a izbit cu mașina de peretele despărțitor și s-a răsturnat
Boxerul Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier grav în Nigeria. Două persoane au murit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Dreptul la linişte în bloc. Când intervine poliţia, cum se fac sesizările
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
Pensie de 10.000€ pentru judecatorii CCR care blochează taierea pensiilor speciale. Cât 15 pensii normale
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...