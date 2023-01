A crescut bilanțul tragediei din Dnipro, unde o rachetă anti-portavion a lovit un bloc de locuințe. 45 de oameni au murit, pentru care și 6 copii. Alți 79 au fost răniți, a anunțat Volodimir Zelenski, care a spus că prin astfel de crime Rusia s-a transformat într-un dușman al întregii omeniri. Între timp, Comisia Europeană se gândeşte la înfiinţarea unui parchet internaţional care să strângă dovezi ale infracţiunii de agresiune comise de Rusia în Ucraina înaintea unei eventuale creări a unui tribunal special. Premierul olandez, Mark Rutte, dă asigurări că ajutorul acordat Ucrainei nu se va opri până când războiul nu va lua sfârșit. În același timp, Vladimir Putin vrea ca rezilierea tratatelor cu Consiliul Europei să fie consacrată prin lege.

ACTUALIZARE 08:40 Mercenarii Wagner își împușcă propriii camarazi. Este un mod de a-i instrui pe noii recruți - adică pe condamnații scoși din închisorile rusești și trimiși pe front. Dezvăluirile sunt făcute de un dezertor care a reușit să fugă în Norvegia, unde cere azil politic în schimbul promisiunii că va spune tot ce știe despre grupul Wagner și despre șefull său, Evgheni Prigojin.

Este vorba despre un fost comandant al grupării paramilitare ruse Wagner Andrei Medvedev, care a reuşit să fugă din Rusia pe 12 ianuarie, traversând frontiera către Norvegia în apropierea localităţii de graniţă Nikel, în regiunea Murmansk.

"Am fost repartizat la Escadrila 7 de asalt, plutonul 4, unde am fost numit comandant al plutonului 1. Acolo, în august, au început să aducă prizonieri din diferite închisori din Federația Rusă pentru a servi în armată. În general, atitudinea lor (față de noi) s-a schimbat când au sosit prizonierii. Nu ne mai considerau ființe umane.", a povestit Medvedev.

Vladimir Putin vrea rezilierea tratatelor cu Consiliul Europei

ACTUALIZARE 08:20 Preşedintele rus Vladimir Putin doreşte ca rezilierea tratatelor cu Consiliul Europei să fie consacrată prin lege, informează miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Sunt vizate, printre altele, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Reprimarea Terorismului şi Carta Socială Europeană. Acesta este rezultatul unui proiect de lege pe care preşedintele Putin l-a introdus marţi în parlament. Adoptarea proiectului de lege este considerată o formalitate.

Totodată, săptămâna trecută, liderul de la Kremlin a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege care denunţa Convenţia Penală privind Corupţia a Consiliului Europei, menţionând, de asemenea, intenţia de a renunţa la calitatea de membru deplin al Rusiei în cadrul Grupului Statelor Împotriva Corupţiei (GRECO), care monitorizează implementarea Convenţiei.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a încetat oficial să se aplice Rusiei în luna septembrie. Rusia s-a retras preventiv din Consiliul Europei după ce organizaţia cu sediul la Strasbourg a anunţat că acest stat se confruntă cu expulzarea din cauza războiului declanşat împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, câteva mii de dosare împotriva Rusiei sunt încă pe rol la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Acestea au fost depuse înainte ca Rusia să fie exclusă oficial şi, prin urmare, trebuie să fie examinate de instanţă. Potrivit Convenţiei, Rusia este obligată contractual să pună în aplicare hotărârile acestor procese, dar Moscova a comunicat deja că nu se va conforma.

Mark Rutte: „Dacă Putin va câștiga, nu se va opri la Ucraina”

ACTUALIZARE 08:15 După întâlnirea cu președintele american Joe Biden la Casa Albă, premierul olandez Mark Rutte a promis că ajutorul acordat Ucrainei nu se va opri până la finalul războiului. El avertizează că o victorie a lui Putin este o amenințare pentru soarta Occidentului.

„Trebuie să spun că președintele Biden este foarte concentrat pe acest lucru. Am fost total de acord că ne putem opri doar atunci când războiul se finalizează cu un rezultat de succes pentru Ucraina. Deci, războiul trebuie să se încheie cu victoria Ucrainei ”, a declarat Rutte, potrivit CNN.

Premierul olandez a subliniat că doar Ucraina poate decide dacă se angajează în discuții de pace. „Singurul care poate hotărî este Volodimir Zelensky, care stă la Kiev, președintele Ucrainei. Nu pot fi Țările de Jos, SUA sau alte țări care hotărăsc asta pentru Ucraina". El a lăudat SUA pentru că a furnizat Ucrainei echipamente militare, precizând că ajutorul este „impresionant” și reprezintă „o schimbare a jocului”. El a adăugat că în război este în joc soarta Occidentului, motiv pentru care Olanda s-a angajat să sprijine Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. „Dacă Putin ar câștiga, nu se va opri la Ucraina. Va continua și apoi, în cele din urmă, siguranța colectivă a întregului Occident este amenințată", a spus Rutte.

Comisia Europeană adună dovezi ale infracţiunii de agresiune comise de Rusia în Ucraina

ACTUALIZARE 08:10 Comisia Europeană a anunţat că se gândeşte la înfiinţarea unui parchet internaţional care să strângă dovezi ale infracţiunii de agresiune comise de Rusia în Ucraina înaintea unei eventuale creări a unui tribunal special, informează AFP.

„Înainte ca discuţiile cu privire la un tribunal special să poată obţine suficient consens şi sprijin internaţional, ar putea fi luat în considerare mai întâi un mecanism de anchetă”, a declarat comisarul UE pentru Justiţie, Didier Reynders, în hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg, potrivit Agerpres.

„Comisia are în vedere posibilitatea înfiinţării unui parchet internaţional în vederea declanşării unor anchete privind infracţiunea de agresiune cu scopul de a păstra şi stoca probe în vederea unor eventuale procese viitoare„, a spus acesta. „Discuţiile sunt în desfăşurare (...), acesta va fi un prim nivel în lupta împotriva impunităţii”, a spus Reynders, insistând, de asemenea, asupra „angajamentului impecabil al Comisiei” pentru ca crimele comise în Ucraina „să nu poată rămâne nepedepsite” .

La sfârşitul lunii noiembrie, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus să se lucreze la crearea unui tribunal special „sprijinit de ONU” pentru a judeca „infracţiunile de agresiune” ale Rusiei în Ucraina, aşa cum solicită Kievul. Luni, la sediul sediul Curţii Penale Internaţionale (CPI) de la Haga, ministrul german de externe Annalena Baerbock, a cerut, de asemenea, un „nou format” de tribunal pentru „aducerea liderilor ruşi în faţa justiţiei”.

CPI are jurisdicţie doar asupra crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii comise în Ucraina şi nu asupra „infracţiunilor de agresiune” ale Rusiei, întrucât Moscova şi Kievul nu sunt semnatare ale Statului de la Roma de înfiinţare a Curţii. În timp ce Ucraina a acceptat jurisdicţia CPI, care i-a permis în februarie să deschidă o anchetă privind crimele de război şi crimele împotriva umanităţii, „continuăm să credem că Ucraina ar trebui să ratifice Tratatul de la Roma”, a insistat Didier Reynders.„Acesta ar fi un semnal important din partea Ucrainei”, a adăugat comisarul european.

Rusia își vrea înapoi portavionul sovietic pe care China l-a cumpărat de la ucraineni în anii '90 pentru „câteva sticle de vodcă”

ACTUALIZARE 8.05 Singurul portavion al Rusiei, nava Amiral Kuznețov, este într-o stare atât de proastă încât s-ar putea ca rușilor să le fie mai ușor să cumpere un înlocuitor decât să repare nava pe care o au deja, scrie Insider. În acest scop, un partid politic rusesc a propus ca guvernul de la Moscova să cumpere portavionul ex-sovietic care a fost achiziționat de Beijing de la ucraineni în anii '90.

Când Uniunea Sovietică s-a dezintegrat, Ucraina a vândut Chinei portavionul Variag din clasa Kuznețov. Acum, Serghei Karginov, un deputat rus din Duma de Stat a Rusiei, a propus ca Moscova să cumpere vechiul portavion de la chinezi. Karginov este un membru al formațiunii de dreapta Partidul Liberal Democrat, a sugerat ca portavionul să fie redenumit după fostul lider al partidului, Vladimir Jirinovski, care a murit anul trecut, și să devină noua navă amiral a flotei rusești de la Marea Neagră.

„Nava urma să devină una dintre principalele [nave] ale Uniunii Sovietice”, a spus Karginov. „După prăbușirea țării, Ucraina a preferat să o vândă în schimbul câtorva sticle de vodkă, la prețul fierului vechi”.

Putin a încercat să îl asasineze pe Zelenski înainte să invadeze Ucraina. Întâlnire secretă între șeful CIA și președintele ucrainean

ACTUALIZARE 8.00 Directorul CIA Bill Burns s-a întâlnit în secret cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev înainte ca Putin să declanșeze invazia anul trecut ca să îl informeaze despre un subiect care l-a luat prin surprindere pe liderul ucrainean: rușii complotau să îl asasineze, informează Insider.

În cartea sa recent publicată, „The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House”, autorul Chris Whipple scrie că, în timp ce Zelenski respingea public avertismentele venite din partea oficialilor americani conform cărora Moscova urma în curând să lanseze cea mai mare invazie terestră de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, președintele ucrainean era informat de directorul CIA de faptul că viața sa este în pericol, scrie The Independent.

Planul lui Zelenski cu privire la avertismentele americanilor era să le infirme și să sugereze că SUA riscau să creeze panică și efecte negative pentru economia Ucrainei. Dar, potrivit lui Whipple, Burns s-a deplasat la Kiev ca să îi explice președintelui ucrainean cum stau lucrurile cu adevărat.

Dezvăluirile făcute de americani au fost foarte neobișnuite întrucât oficialii Statelor Unite rareori împărtășeau informații secrete în public, ceea ce sugerează faptul că Washintonul avea mare încredere în evaluarea lor a intențiilor Rusiei.

A crescut bilanțul tragediei din Dnipro

ACTUALIZARE 07:50 A crescut bilanțul tragediei din Dnipro, unde o rachetă anti-portavion a lovit un bloc de locuințe. 45 de oameni au murit, pentru care și 6 copii. Au apărut și imagini cu momentul în care proiectilul lovește blocul, filmate de o cameră de supraveghere dintr-o mașină parcată în apropiere. Iar la Moscova, patru oameni au fost arestați în timp ce depuneau flori, în memoria victimelor atacului din Dnipro, la monumentul unei scriitoare de origine ucraineană.

Ce au pățit rușii de la Moscova care i-au plâns pe morții din blocul bombardat de armata lor în Dnipro

ACTUALIZARE 07:45 Mai multe persoane au fost arestate la Moscova, în timp ce încercau să depună flori în memoria celor cel puţin 45 de persoane ucise în atacul rusesc cu rachete asupra oraşului ucrainean Dnipro, susțin mai mulți activişti pentru drepturi civile.

În total, au fost efectuate patru arestări în centrul capitalei Rusiei marţi seara, a informat organizaţia pentru drepturi civile OVD-Info, informează dpa citată de Agerpres. Un mic memorial fusese ridicat luni seara la baza unui monument dedicat poetei ucrainene Lesia Ukrainka, amplasat într-un parc din Moscova o fotografie alb-negru cu blocul distrus din Dnipro şi mai multe flori. În orele care au urmat, tot mai mulţi oameni au adus flori, unele în culorile albastru şi galben ale drapelului ucrainean. Au fost aduse şi jucării din pluş în memoria copiilor morţi. Mai mulţi trecători s-au oprit şi au plâns.

