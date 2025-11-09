Live TV

Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni

Elon Musk
„Nu am nevoie de bani. Proprietățile te țin pe loc” „Dorm pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor” Colecție impresionantă de mașini

Șeful Tesla, Elon Musk, este unul dintre cei mai bogați oameni din lume de câțiva ani, iar averea sa a crescut recent, ajungând primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari. Cu toate acestea, Musk susține că are un stil de viață modest, scrie BBC. În 2021, el a dezvăluit că locuiește într-o casă din Texas, evaluată la 50.000 de dolari.

Fosta sa parteneră, Grimes, cu care are doi copii, a declarat în 2022, într-un interviu pentru Vanity Fair, că Musk nu trăiește în lux, așa cum cred mulți. „Nu trăiește ca un miliardar. Uneori trăiește sub pragul sărăciei”, a spus ea. Grimes a povestit că la un moment dat a refuzat chiar să cumpere o saltea nouă, deși cea veche era ruptă.

Deși nu trăiește într-o casă luxoasă, se știe că Musk are o pasiune pentru mașini unice, inclusiv una care se poate transforma într-un submarin. De asemenea, are o colecție de avioane private, în valoare de zeci de milioane de dolari.

Și apoi a fost și acea „mică” cheltuială din 2022, când a cumpărat Twitter pentru suma de 44 de miliarde de dolari.

Musk a avut cândva și un portofoliu imobiliar impresionant. The Wall Street Journal a relatat în 2019 că acesta cheltuise 100 de milioane de dolari pe șapte case în în decurs de șapte ani - majoritatea aflate la o aruncătură de băț una de cealaltă, în prestigiosul cartier Bel-Air din California.

„Nu am nevoie de bani. Proprietățile te țin pe loc”

Proprietățile erau dotate cu piscine, teren de tenis, cramă, bibliotecă privată și chiar o sală de bal. Una dintre ele a fost deținută cândva de legendarul actor din Willy Wonka, Gene Wilder.

Dar în 2020, Musk a făcut un anunț șocant pe Twitter că își va vinde „aproape toate bunurile fizice” și că „nu va deține nicio casă”. „Nu am nevoie de bani. Mă dedic lui Marte și Pământului. Proprietățile te țin pe loc”, a scris el. Avea însă și o condiție: locuința lui Gene Wilder „nu trebuie demolată și nici să-și piardă sufletul”.

Într-adevăr, Musk a vândut proprietatea cu trei dormitoare nepotului lui Wilder, Jordan Walker-Pearlman, după ce i-a acordat un împrumut de milioane de dolari pentru a o cumpăra. Dar în iunie 2025, Musk a revendicat proprietatea, după ce cumpărătorul a rămas în urmă cu plățile.

„Dorm pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor”

În 2021, Musk a scris pe Twitter că „locuința principală” este o casă prefabricată modestă, care l-a costat aproximativ 50.000 de dolari, așezată în vârful sudic al Texasului, aproape de baza SpaceX - o zonă care a devenit oficial orașul Starbase. „Este chiar minunată”, a spus Musk despre modesta locuință.

În anul următor, Musk a declarat că nu mai deține nicio casă. „Stau la prieteni”, a declarat el pentru Chris Anderson, șeful organizației media TED. „Când ajung în zona golfului, unde se află majoritatea echipelor Tesla, dorm pe rând în camerele de oaspeți ale prietenilor.”

În 2015, fostul CEO Google, Larry Page, spunea despre Musk că este „cam fără casă” „Îmi dădea mesaje de genul: «Nu știu unde să dorm diseară. Pot veni la tine?»”

Deși de-a lungul timpului au circulat zvonuri că ar fi cumpărat alte proprietăți prin SUA, casa din Texas pare să fie singura pe care o deține.

Colecție impresionantă de mașini

Dacă Musk nu cheltuie mulți bani pe proprietăți, când vine vorba de mașini, altfel stau lucrurile. Ca fondator Tesla, nu este de mirare faptul că are o colecție mare de vehicule neobișnuite și, în unele cazuri, extraordinare. Printre acestea se numără un Ford Model T, un Jaguar E-Type Roadster din 1967, un McLaren F1 din 1997, un Tesla Roadster, primul model Tesla comercializat, pe care l-a trimis în spațiu în 2018.

Cea mai excentrică piesă din colecție este însă un Lotus Esprit din 1976, folosit în filmul The Spy Who Loved Me și care se putea transforma într-un submarin.

