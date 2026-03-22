Elon Musk, despre procurorii francezi: „înapoiți mintal”. Ce l-a supărat pe miliardar

Multimiliardarul Elon Musk i-a calificat, sâmbătă, drept „înapoiaţi mintal” pe procurorii de la Paris care au semnalat autorităţilor americane o posibilă „evaluare artificială” a reţelei sociale X şi a start-up-ului de inteligenţă artificială xAI, care îi aparţin.

„Sunt nişte înapoiaţi mintal”, a comentat el în franceză într-o postare pe X, ca reacţie la o ştire a AFP dedicată acestei sesizări, scrie News.ro.

„Controversa stârnită de deepfake-urile cu caracter sexual generate de Grok (agentul IA al X) ar fi putut fi creată intenţionat, pentru a valoriza artificial companiile X şi xAI”, în perspectiva „listării la bursă prevăzute pentru iunie 2026 a noii entităţi rezultate din fuziunea dintre SpaceX şi xAI, în contextul în care compania X înregistra o pierdere evidentă de viteză” , a explicat parchetul pentru AFP sâmbătă.

Autorităţile franceze au demarat deja o anchetă asupra platformei X, pe fondul acuzaţiilor conform cărora algoritmul acesteia ar fi fost utilizat pentru a interveni în politica franceză, precum şi în legătură cu diseminarea de către Grok a negării Holocaustului şi a „deepfake-urilor” cu conţinut sexual.

Chatbotul bazat pe AI, Grok, are propriul cont pe reţeaua socială X, care permite utilizatorilor să interacţioneze cu acesta.

O perioadă, utilizatorii puteau eticheta chatbotul în postări pentru a solicita generarea şi editarea de imagini, primind imaginea într-un răspuns de la Grok. Mulţi i-au trimis lui Grok fotografii cu femei sau l-au etichetat în răspunsurile la postările cu fotografii ale femeilor, dându-i instrucţiuni precum „îmbracă-o în bikini” sau „dezbrac-o”.

Acesta a generat aproximativ trei milioane de imagini cu conţinut sexual – în mare parte cu femei, dar şi 23.000 care păreau să înfăţişeze copii – în 11 zile, a declarat la sfârşitul lunii ianuarie Centrul pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH), o organizaţie non-profit de monitorizare.

Le Monde a subliniat „mai multe postări ale lui Musk, publicate în plină controversă, pe care procurorii le interpretează ca incitări la generarea de imagini fără consimţământ”.

„Miliardarul a postat mai multe mesaje în care şi-a exprimat încântarea, folosind numeroase emoji-uri, cu privire la capacităţile de «dezbracare» ale motorului său de AI, împărtăşind chiar şi o imagine cu el însuşi în care chatbotul său îl înfăţişa purtând bikini”, a raportat Le Monde.

Descărcările medii zilnice ale aplicaţiei Grok la nivel mondial au crescut cu 72% în perioada 1-19 ianuarie, comparativ cu aceeaşi perioadă din decembrie, a notat Washington Post, citând firma de analiză de piaţă Sensor Tower.

Autorităţile franceze l-au convocat luna trecută pe Musk la un „interviu voluntar” şi au percheziţionat birourile locale ale reţelei sale de socializare, într-o acţiune pe care Musk a numit-o „atac politic”.

Atât Marea Britanie, cât şi Uniunea Europeană au deschis, de asemenea, anchete privind crearea de deepfake-uri sexualizate.

