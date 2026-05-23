Exercițiu NATO într-o stație de metrou din Londra. Au fost simulate atacuri în profunzime împotriva Rusiei

NATO a transformat stația de metrou Charing Cross din Londra într-un centru subteran de comandă militară, în cadrul unui exercițiu destinat testării capacității Alianței de a răspunde unui posibil atac rusesc asupra statelor baltice, scrie Independent.

Operațiunea, denumită „Arcade Strike”, a fost coordonată de Allied Rapid Reaction Corps, structură condusă de Regatul Unit. Militarii NATO au ocupat o platformă dezafectată a stației Charing Cross pentru a simula desfășurarea unor operațiuni de „atac în adâncime” împotriva Rusiei, în eventualitatea unei confruntări directe.

Exercițiul a inclus scenarii de război electronic, bruiaj al comunicațiilor și neutralizarea dronelor utilizate de Kremlin, pe fondul îngrijorărilor crescânde privind capacitatea Europei de a face față unui conflict de mare intensitate.

Surse din domeniul apărării au declarat că Marea Britanie dispune de suficiente drone doar pentru o săptămână de luptă, consumând câteva sute pe zi, ceea ce este cu mult sub cantitatea necesară. În Ucraina, se ajunge la mii de drone pe zi, utilizate fără întrerupere, pe fondul apelurilor repetate ale generalilor către industria europeană de apărare de a contribui la contracararea acestei amenințări strategice.

Vorbind de pe peronul metroului, generalul american Christopher Donahue, șeful Comandamentului Terestru al NATO, a adresat o avertizare fără menajamente Alianței, afirmând că NATO are puțin timp să se pregătească pentru a face față unui potențial atac rusesc.

Operațiunea vine într-un context în care liderii militari occidentali cer accelerarea producției de armament și consolidarea capacităților defensive ale Europei, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Rusia.

