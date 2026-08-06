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Atacurile rusești fac noi victime în Ucraina. Trei oameni au fost uciși în regiunea Harkov

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ucraina
Foto: dsns.gov.ua
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Trei persoane au fost ucise în bombardamente ruseşti lansate în noaptea de miercuri spre joi în Balaklia, un oraş din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunţat Vitalii Karabanov, şeful administraţiei militare a oraşului.

În primul atac a fost lovită o locuinţă, a scris Karabanov pe contul său de Telegram, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Din nefericire, o femeie a fost ucisă în atac. Un incendiu a izbucnit la locul atacului, iar echipele de intervenţie curăţă molozul”, a adăugat el.

Un al doilea atac a ucis două persoane, un bărbat şi o femeie, în apropierea unei alte locuinţe, potrivit lui Karabanov.

La peste patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, atacurile aeriene se intensifică de ambele părţi ale liniei frontului, provocând un număr tot mai mare de victime în rândul civililor.

Ucraina şi-a intensificat atacurile împotriva Rusiei şi a teritoriilor ocupate de Moscova, inclusiv împotriva siturilor gigantului rus de comerţ electronic Wildberries şi a infrastructurii energetice.

Editor : M.B.

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