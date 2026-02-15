Întâlnire a „Triunghiului Odesa”, România - Ucraina - Moldova, la Munchen. Ţoiu: Vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională

Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinţei de Securitate de la München, alături de omologii din Ucraina şi Republica Moldova.



Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de Ministerul de Externe, cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări.

„Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală şi adresăm nevoile concrete ale comunităţilor noastre istorice. Am anunţat în formatul conferinţei de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securităţii cibernetice, Tripla Alianţă Cibernetică, pentru că avem, şi în instituţiile publice şi în mediul privat, experţi şi experienţă şi vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională ca parteneri şi furnizori de securitate în acest domeniu”, declară Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe al României.

Potrivit datelor transmise de către oficialii MAE, memorandumul de înţelegere privind Tripla Alianţă Cibernetică, ce vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii ameninţărilor din domeniu, este dezvoltat şi operaţionalizat la nivelul Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică şi instituţiile omoloage şi va intra în vigoare după semnarea planificată în această lună.

„De asemenea, cei trei miniştri ai afacerilor externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei şi pentru a consolida şi pentru viitor conectivitatea necesară creşterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societăţii civile şi campania de donaţii pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populaţia şi autorităţile ucrainene”, au precizat oficialii MAE.

Aceştia au explicat că, nu în ultimul rând, „declaraţia comună reafirmă rolul strategic al României pentru integrarea europeană a Ucrainei şi a Republicii Moldova, atât pe palier politic şi instituţional cât şi prin contribuţia societăţii civile”.

„Finanţarea europeană a proiectelor de conectare regională este o prioritate comună şi în negocierile viitoare de la nivel european, permiţând accesarea unor surse de finanţare esenţiale pentru proiecte strategice rutiere, feroviare şi energetice”, arată MAE.

Totodată, ministrul român de externe a folosit platforma curentă pentru a aduce în atenţie situaţia comunităţilor vorbitoare de limbă română din Ucraina, un subiect abordat constant în relaţia bilaterală la nivel înalt.

„Ministrul român a subliniat importanţa asigurării educaţiei în limba maternă, inclusiv în contextul reformei sistemului educaţional şi necesitatea continuării discuţiilor iniţiate deja şi la nivelul ministerelor de educaţie pentru finalizarea unei soluţii comun agreate până la punerea în practică în 2027 a noului set de reforme planificate”, se mai arată în comunicatul de presă.

Editor : Sebastian Eduard