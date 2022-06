Kelemen Hunor: Taxa de solidaritate are puţine şanse să fie introdusă

Vicepremierul Kelemen Hunor spune că sunt şanse mici ca taxa de solidaritate să fie introdusă, pentru că în coaliţia de guvernare nu s-a luat o decizie în privinţa acesteia.

Întrebat dacă este de acord cu introducerea taxei de solidaritate, Kelemen Hunor a spus: „Această taxă are puţine şanse să fie introdusă, fiindcă nu s-a luat o decizie şi suntem la sfârşitul lunii iunie. De aceea nu aş intra în detalii. Noi am stabilit în coaliţie că dacă suntem în faza de discuţii, nu venim cu detalii”.

„Nu e o chestiune dacă eu sunt sau nu de acord. Cum bine ştiţi, acum vreo 2-3 ani eu am propus o astfel de taxă, pentru o perioadă foarte scurtă şi pe cifra de afaceri pentru anumite companii, nu pentru toate companiile. Sigur, am susţinut această taxă. Cred şi în acest moment că ar fi o soluţie pe termen lung, pentru un an de zile, maxim pentru doi ani, dar nu a fost această taxă în acest moment discutată”, a adăgat vicepremierul, citat de Agerpres.

Kelemen Hunor a mai spus că „orice impozit în plus este o povară pentru societate”.

„Aceşti bani vor fi folosiţi pentru a susţine cheltuielile statului, în primul rând în educaţie şi sănătate. Asta a fost propunerea, asta a fost discuţia. În coaliţie nu s-a luat o decizie pe această taxă, a fost o discuţie săptămâna trecută”, a precizat Kelemen Hunor.

