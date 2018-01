Modul neobișnuit prin care un bărbat și-a găsit donator de rinichi, la Disney World

Un bărbat, care se afla pe lista de transpant pentru a primi un rinichi, în New York, și-a găsit un donator după o vizită la Disney World, unde a purtat un tricou pe care scria „Am nevoie de rinichi. 0 Pozitiv” și a notat numărul de telefon. Poza a devenit virală și mai mulți oameni s-au oferit să-i doneze un rinichi.



Robert Leibowitz s-a plimbat timp de o săptămână în parc cu tricoul care, într-un final, i-a salvat viața.

„Poate m-au ajutat cunoștințele mele de publicitate. Nu știam ce va fi. Dar când ești disperat, faci orice”, a spus bărbatul pentru CNN.

Robert Leibowitz, în vârstă de 60 de ani, suferă de o boală cronică a rinichilor, de 15 ani. Rinichii lui funcționau doar 5%.

„Eram pe lista de transplant pentru cei decedați de patru ani, la mai multe spitale, dar problema la donatorii decedați este că așteptarea durează între 7 și 10 ani. Unii oamenii nu supraviețuiesc atât”, adaugă bărbatul.

O persoană l-a fotografiat și a publicat poza pe rețelele de socializare, iar ulterior a devenit virală. Impresionați de caz, internauții au distribuit fotografia de peste 90.000 de ori.

Mulți oameni au sunat, însă procesul a fost mai lung.

„Doar pentru că ai aceeași grupă de sânge, nu înseamnă că suntem compatibili. Medicii verifică fiecare enzimă, fiecare țesut. Sunt multe detalii de care se ține cont”, precizează Leibowitz.

Patru persoane au venit la New York pentru verificări. Trei au fost refuzați, însă unul a fost compatibil.

Donatorul este un bărbat de 39 de ani din Indiana.

„Buna, sunt Richie. Am văzut postarea online și am grupa de sânge 0 pozitiv. Am un rinichi în plus și pot să ți-l dau cu plăcere”, este mesajul pe care i l-a lăsat donatorul lui Leibowitz.

„Știam că are o dată de expirare. Am văzut asta ca un act de disperare. Nu găseam un mesaj pentru care să nu-l ajut pe acest om. Părea că asta trebuia să fac”, afirmă donatorul.

Cei doi bărbați speră că povestea lor va încuraja și alți oameni care ar putea dona să nu ezite să o facă.