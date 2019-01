Revolta din Venezuela s-a soldat cu 26 de morţi şi sute de arestări

26 de oameni au murit în Venezuela în ultimele patru zile, în urma ciocnirilor violente dintre contestatarii lui Nicolas Maduro şi forţele de ordine.

Pe străzi a revenit calmul, dar confuzia persistă în ţara care pare să aibă doi preşedinţi. Maduro, instalat în funcţie după alegerile generale de anul trecut, are susţinerea armatei şi a anunţat închiderea consulatelor Venezuelei din Statele Unite. Asta deoarece Washingtonul l-a recunoscut ca preşedinte interimar pe şeful Parlamentului.

SUA au refuzat să accepte ruperea legăturilor diplomatice, dar Departamentul de Stat a anunţat retragerea din Venezuela a personalului diplomatic de rang inferior.

În Statele Unite, Peru sau Ecuador, mii de oameni au sărbătorit în stradă ceea ce consideră ei că este începutul sfârşitul pentru regimul preşedintelui Nicolas Maduro. Mulţi sunt venezueleni plecaţi din ţara lor din cauza sărăciei extreme şi a crizei de alimente şi medicamente care macină această ţară sud-americană.

„Nu, dictaturii! Da, democraţiei!”

„Libertate!”

„Pentru tinerii Venezuelei. Nu mai vrem dictatură! De astăzi s-a terminat, avem un nou preşedinte. Numele lui este Juan Guaido!” au strigat manifestanții.

Şi la Madrid, mii de oameni au cerut plecarea preşedintelui Maduro şi noi alegeri. Lucrurile nu sunt însă deloc simple. Nicolas Maduro are încă sprijinul unei părţi a populaţiei, plus al instituţiilor de forţă. Şi deloc de neglijat, are şi sprijin extern de la Moscova, Ankara şi Beijing.

