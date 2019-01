14 morți și sute de arestări în Venezuela. Nicolas Maduro, sprijinit de Rusia, China și Turcia

Venezuela - o ţară, doi preşedinţi şi proteste masive, soldate până acum cu cel puţin 14 morţi. Preşedintele Nicolas Maduro este contestat în stradă de sute de mii de oameni. Peste 200 de protestari au fost arestaţi. Şeful statului mizează momentan pe sprijinul armatei şi în afara ţării pe reacţiile Rusiei, Chinei şi Turciei. De partea cealaltă, Statele Unite, Uniunea Europeană şi mai multe ţări latino-americane l-au recunoscut ca preşedinte interimar pe liderul parlamentului şi cer alegeri prezidenţiale anticipate.

În Statele Unite, Peru sau Ecuador, mii de oameni au sărbătorit în stradă ceea ce consideră ei că este începutul sfârşitul pentru regimul preşedintelui Nicolas Maduro. Mulţi sunt venezueleni plecaţi din ţara lor din cauza sărăciei extreme şi a crizei de alimente şi medicamente, care macină această ţară sud-americană.

- Nu, dictaturii! Da, democraţiei!

- Libertate!

- Pentru tinerii Venezuelei. Nu mai vrem dictatură! De astăzi s-a terminat, avem un nou preşedinte. Numele lui este Juan Guaido!

Şi la Madrid, mii de oameni au cerut plecarea preşedintelui Maduro şi noi alegeri. Lucrurile nu sunt însă deloc simple. Nicolas Maduro are încă sprijinul unei părţi a populaţiei, plus instituţiile de forţă. Şi, deloc de neglijat, are şi sprijin extern de la Moscova, Ankara şi Beijing.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: „Considerăm astfel de intervenţii (externe - n.r.) inacceptabile, cu potenţiale consecinţe negative. Şi considerăm astfel de declaraţii privitoare la posibile acţiuni în forţă, foarte periculoase.”

Reacţia Moscovei vine după ce Statele Unite l-au recunoscut preşedinte interimar pe liderul parlamentului, iar preşedintele Donald Trump a declarat că toate opţiunile sunt pe masă. De partea lor, europenii cer alegeri anticipate şi rezolvarea crizei fără noi victime.

Donald Tusk, preşedintele Consiliului European: „Sper că toată Europa va susţine forţele democratice din #Venezuela. Spre deosebire de Maduro, adunarea parlamentară, inclusiv Juan Guaido, dispun de un mandat democratic din partea cetăţenilor venezueleni.”

La rândul său, preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut, tot pe Twitter, revenirea rapidă a Venezuelei la democraţie.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei: „După alegerea ilegitimă a lui Nicolas Maduro în mai 2018, Europa a susţinut revenirea la democraţie. Salut curajul sutelor de mii de venezueleni care demonstrează pentru libertatea lor.”

Etichete:

,

,

,