operator drona ucraina
Foto ilustrativ: Armata Ucrainei

Militarii NATO au fost învinși de ucraineni într-un exercițiu care a avut loc în Estonia și în cadrul căruia aliații au trebuit să se lupte cu un detașament mic, format din operatori de drone din Ucraina. Având experiența războiului, ucrainenii au reușit să câștige, deși erau depășiti numeric.

La exercițiul organizat în Estonia au participat peste 15.000 de militari, iar scopul antrenamentului a fost ca aliații să învețe pe propria piele ce înseamnă experiența războiului. 

Mai mulți militari ucraineni specializați în folosirea dronelor au reușit să pună în mare dificultate trupele NATO. 

Exercițiul a simulat condiții reale de război. Pe de o parte – batalioane ale Alianței, cu tehnică militară grea și sute de militari. De cealaltă parte – o echipă restrânsă de operatori de drone ucraineni. 

În doar câteva ore, ucrainenii au reușit să depisteze și să „lovească” zeci de ținte: vehicule blindate și poziții strategice. În scenariul exercițiului, două batalioane au fost scoase din luptă într-o singură zi. 

Mai mult, militarii NATO nu s-ar fi camuflat ca la carte și au fost ușor de găsit. 

Concluzia exercițiului este una clară: războiul s-a schimbat complet, iar armatele nu se mai bazează doar pe tancuri și infanterie, ci și pe tehnologie, reacție rapidă și informație în timp real. Dronele, coordonate eficient, pot schimba complet balanța pe câmpul de luptă. 

Pentru NATO, exercițiul a fost un semnal de alarmă. Pentru Ucraina a fost o confirmare a experienței acumulate în războiul cu Rusia. Analiștii militari spun că astfel de rezultate vor forța armatele occidentale să își regândească tacticile și modul în care se pregătesc pentru conflictele viitorului. 

