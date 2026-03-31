Rusia folosește drone-momeală pentru a induce în eroare apărarea ucraineană

Drone momeală
Utilizarea dronelor-momeală pentru a deruta scutul antidronă pe mai multe niveluri al Ucrainei a devenit o tactică obișnuită în atacurile rusești. Foto: Facebook/Serhii „Flash” Beskrestnov

Rusia a început să monteze rachete aer-aer false pe dronele sale Shahed pentru a induce în eroare apărarea ucraineană, a declarat un consilier militar de la Kiev, scrie TVPWorld.

„Inamicul a început să instaleze replici ale rachetelor R-60 pe dronele Shahed”, a afirmat Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al ministrului apărării din Ucraina.

„Scopul este de a intimida aviația noastră și de a atrage atenția unităților de interceptare.”

Utilizarea dronelor-momeală pentru a induce în eroare scutul multistratificat de apărare aeriană și anti-drone al Ucrainei a devenit o tactică obișnuită a Rusiei.

Confruntat cu un roi de drone care se apropie, Kievul este adesea obligat să selecteze și să prioritizeze țintele.

Acest lucru face ca identificarea și evaluarea amenințărilor iminente să fie o parte crucială a operațiunii de apărare.

„Aviația armatei știe cum să răspundă la astfel de situații”, a adăugat Beskrestnov.

„Avem multe unități de interceptare în diferite ramuri și agenții și, desigur, toată lumea va încerca să distrugă o țintă atât de «importantă»”, a spus el.

Dronele Shahed au devenit arma preferată a Rusiei pentru lovituri de lungă distanță asupra Ucrainei.

Bazată pe un proiect iranian, drona se pretează, de asemenea, la experimentare militară.

Editor : M.C

