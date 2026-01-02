Veste extraordinară pentru Republica Moldova și Ucraina. Cetățenii celor două țări pot suna în UE „ca acasă”. Ce înseamnă acest lucru

Republica Moldova și Ucraina au început anul cu o veste extraordinară. Cele două țări, care sunt candidate la aderarea la UE, s-au alăturat așa-numitei „zone de roaming ca acasă” a blocului la 1 ianuarie, potrivit Comisiei Europene.

Această măsură permite cetățenilor din Moldova și Ucraina să efectueze apeluri, să trimită mesaje text și să utilizeze date mobile în întreg Spațiul Economic European (SEE) fără a suporta costuri suplimentare, în timp ce rezidenții țărilor din SEE se pot bucura de aceleași drepturi atunci când călătoresc în Ucraina și Moldova.

Ucraina și Moldova sunt primele țări din afara SEE, care este format din toate cele 27 de state membre ale UE plus Liechtenstein, Norvegia și Islanda, cărora li s-a acordat acces la acest sistem.

Decizia de a include Moldova și Ucraina în zona de roaming a fost luată de UE în iulie 2025, ca parte a eforturilor Bruxelles-ului de a aprofunda relațiile cu cele două țări candidate și de a sprijini „integrarea economică treptată a acestora în piața internă a UE”.

Comisia Europeană a declarat într-un comunicat din iunie că roamingul mobil va fi „primul domeniu în care UE va extinde tratamentul pieței interne la Ucraina”.

Schema „Roam like at Home” (Roaming ca acasă), pusă în aplicare de UE în 2017, este concepută pentru a permite consumatorilor să utilizeze datele și traficul mobil peste granițele blocului la același cost ca acasă și cu aceeași calitate și viteză a rețelei.

Aprofundarea relațiilorUcraina a depus cererea de aderare la UE pe 28 februarie 2022, la doar patru zile după invadarea țării de către Rusia.

Pe lângă faptul că a fost un gest extrem de simbolic de aliniere la Occident, această mișcare a fost interpretată pe scară largă ca un mijloc de consolidare a securității Ucrainei în viitor, în fața unei Moscove agresive.

Moldova, vecină cu Ucraina, a depus cererea de aderare la UE în martie 2022 și este, de asemenea, ținta eforturilor de destabilizare ale Moscovei, găzduind cu reticență trupele ruse în regiunea sa estică, Transnistria.

Regiunea separatistă, predominant rusofonă, s-a separat de Moldova după un scurt conflict la începutul anilor 1990, dar este în continuare recunoscută în mod copleșitor ca teritoriu moldovean de către comunitatea internațională.

