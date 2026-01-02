Live TV

Veste extraordinară pentru Republica Moldova și Ucraina. Cetățenii celor două țări pot suna în UE „ca acasă”. Ce înseamnă acest lucru

Data publicării:
cladirea parlamentului din republica moldova
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Foto: Profimedia

Republica Moldova și Ucraina au început anul cu o veste extraordinară. Cele două țări, care sunt candidate la aderarea la UE, s-au alăturat așa-numitei „zone de roaming ca acasă” a blocului la 1 ianuarie, potrivit Comisiei Europene. 

Această măsură permite cetățenilor din Moldova și Ucraina să efectueze apeluri, să trimită mesaje text și să utilizeze date mobile în întreg Spațiul Economic European (SEE) fără a suporta costuri suplimentare, în timp ce rezidenții țărilor din SEE se pot bucura de aceleași drepturi atunci când călătoresc în Ucraina și Moldova.

Ucraina și Moldova sunt primele țări din afara SEE, care este format din toate cele 27 de state membre ale UE plus Liechtenstein, Norvegia și Islanda, cărora li s-a acordat acces la acest sistem.

Decizia de a include Moldova și Ucraina în zona de roaming a fost luată de UE în iulie 2025, ca parte a eforturilor Bruxelles-ului de a aprofunda relațiile cu cele două țări candidate și de a sprijini „integrarea economică treptată a acestora în piața internă a UE”.

Comisia Europeană a declarat într-un comunicat din iunie că roamingul mobil va fi „primul domeniu în care UE va extinde tratamentul pieței interne la Ucraina”.

Schema „Roam like at Home” (Roaming ca acasă), pusă în aplicare de UE în 2017, este concepută pentru a permite consumatorilor să utilizeze datele și traficul mobil peste granițele blocului la același cost ca acasă și cu aceeași calitate și viteză a rețelei.

Aprofundarea relațiilorUcraina a depus cererea de aderare la UE pe 28 februarie 2022, la doar patru zile după invadarea țării de către Rusia.

Pe lângă faptul că a fost un gest extrem de simbolic de aliniere la Occident, această mișcare a fost interpretată pe scară largă ca un mijloc de consolidare a securității Ucrainei în viitor, în fața unei Moscove agresive.

Moldova, vecină cu Ucraina, a depus cererea de aderare la UE în martie 2022 și este, de asemenea, ținta eforturilor de destabilizare ale Moscovei, găzduind cu reticență trupele ruse în regiunea sa estică, Transnistria.

Regiunea separatistă, predominant rusofonă, s-a separat de Moldova după un scurt conflict la începutul anilor 1990, dar este în continuare recunoscută în mod copleșitor ca teritoriu moldovean de către comunitatea internațională.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
3
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
criza apei
4
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine...
G9jiV50W4AAOkj-
5
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Digi Sport
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Pays Tribute To Civilians Killed In Russian Attack
2025, un an greu pentru Ucraina: Un nou raport arată cât teritoriu a capturat Rusia anul trecut
soldați și rachete în ucraina
Dorește Donald Trump ca Rusia să câștige războiul? Ce arată datele unui sondaj realizat la nivel european
zelenski la birou
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Rusia anunță că va oferi Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin
ooo
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul
Recomandările redacţiei
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează...
AQMYOhLlm3NS0DIHozMf6DfXobk7vaPRkDxckdcselGSFw5S1Hd1EOQiCJr1DjRz6g0b1f_QDhm8bctBeq7-vY4YMgzejtNkbsrI47gO_SVmCw-ezgif.com-video-to-gif-converter
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
ninsoare viscol vremea
ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un...
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi...
Ultimele știri
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Cât este punctul de pensie în 2026: metodă simplă de calcul
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026?
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...