Video Momentul în care un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds se catapultează, înainte ca avionul său se prăbuşească

pilot
Sursa: captură X

Un pilot din escadronul de elită Thunderbirds al Forţelor Aeriene americane s-a catapultat dintr-un avion F16C Fighting Falcon, înainte ca aeronava să se prăbuşească în deşertul californian, scrie presa americană.

Miercuri, „un pilot din escadronul Thunderbirds s-a catapultat în deplină siguranţă dintr-un avion F-16C Fighting Falcon, în timpul unei misiuni de antrenament, în spaţiul aerian controlat de California”, a anunţat într-un comunicat baza aeriană Nellis, din Nevada, potrivit News.ro.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale  surprind pilotul care se paraşutează în apropierea avionului în flăcări, din care iese un fum negru şi dens.

Incidentul a avut loc în apropierea localităţii Trona din Deşertul Mojave, în sudul Californiei.

Pilotul a fost transportat la spital, pentru a primi îngrijiri, potrivit pompierilor din comitatul San Bernardino, citaţi de The Associated Press. Viaţa lui nu este în pericol.

„Pilotul este în stare stabilă şi se află sub monitorizare”, a anunţat baza aeriană Nellis.

O anchetă a fost deschisă în urma incidentului aviatic.

În 2022, un pilot din Marina americană (US Navy) a murit după prăbuşirea unui avion de vânătoare de tip F/A-18E Super Hornet, în acelaşi deşert, tot în apropiere de Trona.

