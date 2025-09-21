Live TV

NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei

Data actualizării: Data publicării:
Avioane MiG-31
Avioane MiG-31. Foto: Profimedia Images
Din articol
Estonia a activat articolul 4 al NATO

Răspunsul NATO la ultima provocare a Rusiei a demonstrat că alianța este pregătită să recurgă la forță dacă este necesar, a declarat sâmbătă ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, potrivit Kyiv Independent. Oficialul face referire la incidentul de vineri, când trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian.

„Vineri am văzut că NATO funcționează foarte eficient, chiar până la punctul în care, dacă am fi fost cu adevărat obligați să recurgem la ultima soluție, și anume utilizarea forței, atunci am fi fost pregătiți și pentru asta”, a declarat Pevkur. 

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei pe 19 septembrie, rămânând acolo timp de 12 minute înainte de a pleca.

Guvernul de la Tallinn a declarat că avioanele au traversat spațiul aerian fără permisiune, în timp ce Moscova a negat orice încălcare.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a declarat sâmbătă Ministerul rus al Apărării.

„În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian estonian”, a dat asigurări Moscova.

„Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, mai afirma Ministerul rus al Apărării.

Estonia a activat articolul 4 al NATO

În urma incursiunii, Estonia a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, care permite membrilor să convoace aliații dacă consideră că securitatea lor este amenințată.

Pevkur a declarat că provocările Rusiei au avut ca scop distragerea atenției Occidentului de la Ucraina.

„Exact asta vrea Rusia, să ne distragă atenția de la ajutorarea Ucrainei și să ne concentrăm pe propria curte. Acesta este obiectivul principal al acestui tip de provocări”, a spus el. 

Încălcările au avut loc pe fondul tensiunilor crescânde pe flancul estic al NATO.

În aceeași zi în care avioanele rusești au încălcat spațiul aerian estonian, Polonia a raportat că avioane de vânătoare rusești au intrat în zona de securitate din jurul unei platforme de foraj din Marea Baltică.

Pe 10 septembrie, Polonia a doborât drone rusești care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei, marcând prima intervenție directă a NATO împotriva activelor militare rusești pe teritoriul alianței.

Varșovia a răspuns prin plasarea apărării aeriene în stare de alertă maximă, închiderea temporară a principalelor aeroporturi și solicitarea consultărilor în temeiul articolului 4 cu NATO.

România a raportat o încălcare similară pe 13 septembrie, trimițând două avioane F-16 după ce a detectat o dronă rusă care a intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac asupra infrastructurii de frontieră ucrainene.

După aceste incidente, alianța a lansat misiunea defensivă Eastern Sentry.

Președintele ceh Petr Pavel a declarat pe 20 septembrie că NATO trebuie să rămână unită și să răspundă ferm la provocările Rusiei, inclusiv prin acțiuni militare potențiale.

Citește și: Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu contăm pe alții”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
MiG-31k
5
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamați la FIFA
Digi Sport
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamați la FIFA
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oameni pe strada bucuresti calea victoriei 2018
Sondaj CURS: 70% dintre români cred că țara merge într-o direcție...
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Miruță: Nu se va bloca reforma administrației. A elibera locurile...
Ultimele știri
Căutătorii de ciuperci au găsit bucăți de dronă într-o pădure din Polonia
Medicii avertizează: Nu încercați niciodată să vă abțineți de la un strănut. Care este pericolul
Un grup hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care concep copii în unitățile sale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin Meeting with Military Commanders
Generalul rus Alexander Lapin, care a luptat pe frontul din Ucraina, a fost demis din armată
plenul consiliului de securitate ONU
Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, după incursiunea avioanelor de luptă ruseşti spațiul aerian al Estoniei
alegeri moldova
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC
British Airways workers at Heathrow airport have voted to strike in a dispute over pay, Manchester, Greater Manchester, UK - 26 Jun 2022
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO
Intervision international music competition in Moscow
Cine a câștigat Intervision, rivalul rusesc al competiției muzicale Eurovision
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ea este Andreea, înotătoarea din România care i-a înnebunit pe americani cu frumusețea ei. A făcut...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de...
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
Pro FM
Stephen Baldwin rupe tăcerea despre Hailey Bieber: „A făcut imposibilul”. Modelul nu mai păstrează legătura...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme