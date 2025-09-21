NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei

Răspunsul NATO la ultima provocare a Rusiei a demonstrat că alianța este pregătită să recurgă la forță dacă este necesar, a declarat sâmbătă ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, potrivit Kyiv Independent. Oficialul face referire la incidentul de vineri, când trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian.

„Vineri am văzut că NATO funcționează foarte eficient, chiar până la punctul în care, dacă am fi fost cu adevărat obligați să recurgem la ultima soluție, și anume utilizarea forței, atunci am fi fost pregătiți și pentru asta”, a declarat Pevkur.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei pe 19 septembrie, rămânând acolo timp de 12 minute înainte de a pleca.

Guvernul de la Tallinn a declarat că avioanele au traversat spațiul aerian fără permisiune, în timp ce Moscova a negat orice încălcare.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a declarat sâmbătă Ministerul rus al Apărării.

„În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian estonian”, a dat asigurări Moscova.

„Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, mai afirma Ministerul rus al Apărării.

Estonia a activat articolul 4 al NATO

În urma incursiunii, Estonia a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO, care permite membrilor să convoace aliații dacă consideră că securitatea lor este amenințată.

Pevkur a declarat că provocările Rusiei au avut ca scop distragerea atenției Occidentului de la Ucraina.

„Exact asta vrea Rusia, să ne distragă atenția de la ajutorarea Ucrainei și să ne concentrăm pe propria curte. Acesta este obiectivul principal al acestui tip de provocări”, a spus el.

Încălcările au avut loc pe fondul tensiunilor crescânde pe flancul estic al NATO.

În aceeași zi în care avioanele rusești au încălcat spațiul aerian estonian, Polonia a raportat că avioane de vânătoare rusești au intrat în zona de securitate din jurul unei platforme de foraj din Marea Baltică.

Pe 10 septembrie, Polonia a doborât drone rusești care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei, marcând prima intervenție directă a NATO împotriva activelor militare rusești pe teritoriul alianței.

Varșovia a răspuns prin plasarea apărării aeriene în stare de alertă maximă, închiderea temporară a principalelor aeroporturi și solicitarea consultărilor în temeiul articolului 4 cu NATO.

România a raportat o încălcare similară pe 13 septembrie, trimițând două avioane F-16 după ce a detectat o dronă rusă care a intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac asupra infrastructurii de frontieră ucrainene.

După aceste incidente, alianța a lansat misiunea defensivă Eastern Sentry.

Președintele ceh Petr Pavel a declarat pe 20 septembrie că NATO trebuie să rămână unită și să răspundă ferm la provocările Rusiei, inclusiv prin acțiuni militare potențiale.

Citește și: Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu contăm pe alții”

Editor : C.L.B.