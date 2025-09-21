Live TV

Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO

Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Petr Pavel, preşedintele Cehiei. Foto: Profimedia Images
Piloții ruși au ignorat semnalele piloților avioanelor NATO A patra încălcare a spațiului aerian de către Rusia în acest an „Ar putea fi o problemă gravă"

Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia. Acest lucru are legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian estonian și polonez de către avioane și drone rusești. El a clarificat declarația, spunând că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rusesc, relatează UNN, citând Radio Praga și agenția CTK.

„Privind ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru, este probabil mai important ca niciodată să ne reamintim importanța apartenenței la NATO. Aceasta ne arată cine sunt adevărații noștri prieteni și aliați și unde vrem să aparținem”,  a declarat președintele ceh, vorbind jurnaliștilor la deschiderea NATO Days în Mošnov.

El a amintit de încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești în această săptămână și de recenta invazie a spațiului aerian polonez de circa 20 de drone rusești.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia, Estonia, ceea ce se întâmplă în Ucraina de patru ani, ne privește pe toți, pentru că, dacă nu menținem unitatea, mai devreme sau mai târziu ni se va întâmpla și nouă”,  a subliniat Pavel.

La Televiziunea Cehă, președintele Petr Pavel a declarat că, în cazul unei încălcări din partea Rusiei, NATO trebuie să reacționeze în mod adecvat.

„Inclusiv prin mijloace militare. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și a depășit limita a ceea ce este permis. Din păcate, acest lucru se află la limita conflictului, dar este pur și simplu imposibil să cedăm în fața răului”, a spus Pavel.

El a menționat că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rus, relatează ČTK.

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri interimar al Federației Ruse în Estonia pentru a-și exprima protestul și a-i înmâna o notă privind încălcarea spațiului aerian al țării.

O serie de lideri ai țărilor aliate au condamnat acțiunile Rusiei. Vineri, prim-ministrul Kaja Kallas a declarat că guvernul estonian a solicitat consultări cu aliații cu privire la articolul 4 din NATO.

Piloții ruși au ignorat semnalele piloților avioanelor NATO

Piloții ruși au ignorat semnalele avioanelor italiene care răspundeau din partea Misiunii NATO de Poliție Aeriană în Marea Baltică atunci când au încălcat spațiul aerian estonian, a declarat sâmbătă un înalt oficial militar estonian, citat de ctnews.ca.

Incursiunea de 12 minute a fost cel mai recent test al capacității Alianței de a răspunde amenințărilor aeriene rusești, după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez pe 10 septembrie.

Sâmbătă, Ministerul Apărării din Rusia a negat că aeronavele sale au zburat în spațiul aerian al Estoniei, după ce Tallinn a raportat că trei avioane de vânătoare au traversat teritoriul său vineri fără permisiune.

Oficialii estonieni au respins afirmațiile Rusiei, spunând că încălcarea a fost confirmată de radar și contact vizual și au sugerat că ar putea fi o tactică pentru a distrage resursele occidentale de la Ucraina.

A patra încălcare a spațiului aerian de către Rusia în acest an

Avioanele de vânătoare rusești MIG-31 au intrat în spațiul aerian estonian între orele 9:58 și 10:10, ora locală, vineri, în zona Vaindloo, o mică insulă situată în Golful Finlandei, în Marea Baltică, a declarat armata estoniană. O declarație a ministerului a afirmat că aceasta a fost a patra încălcare a spațiului aerian de către Rusia în acest an.

Încă „trebuie confirmat” dacă încălcarea frontierei a fost deliberată sau nu, a declarat pentru Associated Press colonelul Ants Kiviselg, comandantul Centrului de Informații Militare din Estonia. Indiferent de asta, a spus el, avioanele rusești „trebuiau să știe că se află în spațiul aerian (estonian)”.

Piloții ruși nu au reprezentat o „amenințare militară”, a spus Kiviselg.

Dar, deși au recunoscut comunicarea din partea piloților italieni care zburau cu avioane de vânătoare F-35, se pare că au ignorat-o și „nu au respectat semnalele”, ceea ce explică în parte de ce au rămas atât de mult timp în spațiul aerian estonian, a adăugat el.

„De ce nu au făcut-o, este o întrebare pentru piloții ruși”, a spus Kiviselg.

„Ar putea fi o problemă gravă”

Avioanele rusești proveneau de la un aerodrom din apropierea orașului Petrozavodsk, din nord-vestul Rusiei, și se îndreptau spre Kaliningrad, exclavă rusă de la Marea Baltică, situată între Lituania și Polonia. Acestea au fost urmărite de două avioane de vânătoare finlandeze înainte de a fi escortate de cele două avioane italiene, care au decolat de la baza aeriană Äämari din Estonia și le-au urmărit în spațiul aerian internațional, a spus Kiviselg.

Președintele SUA, Donald Trump, a răspuns vineri, spunând reporterilor că va fi informat de către consilieri cu privire la incursiune. „Nu-mi place”, a spus el, adăugând: „Nu-mi place când se întâmplă asta. Ar putea fi o problemă gravă, dar vă voi informa mai târziu”.

Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei, a declarat pentru AP că incidentul a fost „o încălcare foarte gravă a spațiului aerian al NATO”. Ultima dată când spațiul aerian estonian a fost încălcat pentru o perioadă atât de lungă a fost în 2003, a spus el, „chiar înainte ca Estonia să adere la NATO”.

Guvernul Estoniei a răspuns spunând că va solicita consultări în temeiul articolului 4 din tratatul NATO, care permite unui membru să se consulte în mod oficial cu aliații ori de câte ori integritatea teritorială, independența politică sau securitatea acestuia sunt amenințate. Polonia a utilizat, de asemenea, acest mecanism după ce spațiul său aerian a fost încălcat de drone rusești, iar după aceea, NATO a lansat misiunea Eastern Sentry pentru a consolida apărarea de-a lungul flancului său estic.

Într-o postare pe X, ministrul apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a sugerat că Turcia, membru NATO, „a dat un exemplu” de răspuns la astfel de incidente în 2015, când a doborât un avion de vânătoare rus care i-a încălcat spațiul aerian timp de aproximativ 17 secunde.

Dar acea situație a fost „total diferită”, a spus Hanno Pevkur, ministrul apărării din Estonia, adăugând că „rușii au ucis de fapt turci” când Moscova a folosit avioane de vânătoare pentru a ataca ceea ce ei au numit grupuri militante în apropierea frontierei siriene cu Turcia.

În timpul incidentului de vineri, Estonia și aliații săi au observat ruta avioanelor rusești, comunicarea și reacția piloților, precum și sistemele de arme pe care le transportau și erau „foarte încrezători că nu este nevoie să le doboare”, a spus Pevkur.

Oficialii estonieni au susținut sâmbătă că nu este necesar să se declanșeze articolul 5, clauza de apărare colectivă a NATO, în ciuda încălcărilor repetate ale avioanelor și dronelor rusești, precum și a acuzațiilor oficialilor occidentali că Moscova duce un război hibrid împotriva Occidentului, inclusiv o campanie de sabotaj, atacuri cibernetice și operațiuni de influență.

 

 

 

 

 

 

