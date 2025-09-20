Live TV

Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al Estoniei. Țara a activat articolul 4 al NATO

Data actualizării: Data publicării:
Avioane MiG-31
Avioane MiG-31. Foto: Profimedia Images

Cele trei avioane ruseşti MiG-31 pe care autorităţile de la Tallinn şi NATO le acuză că au încălcat, vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian estonian au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, susține Ministerul rus al Apărării.

Estonia a protestat pe cale diplomatică faţă de Rusia cu privire la presupusa încălcare a spaţiului aerian şi a solicitat consultări NATO după incidentul cu avioanele de vânătoare ruseşti.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a declarat ca reacţie Ministerul rus al Apărării, potrivit News.ro.

Citiți și: Oana Țoiu, în direct la CNN, despre avioanele rusești din Estonia: Considerăm incidentul ca fiind intenţionat. Este inacceptabil

„În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian estonian”, dă asigurări Moscova.

„Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, susţine Ministerul rus al Apărării.

Reacţia, publicată târziu, după miezul nopţii, intervine după ce guvernul de la Tallinn a acuzat vineri că trei avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, care este membră NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, după cum a declarat guvernul estonian, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni militare recente ale Rusiei care au agitat alianţa militară occidentală.

Estonia a declarat că încălcarea spaţiului aerian a avut loc vineri dimineaţă în zona insulei Vaindloo, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Tallinn. Avioanele nu aveau planuri de zbor, transponderele nu erau pornite şi nu erau în contact cu controlul traficului aerian.

Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry (Santinela Estică), alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianţei ca fiind „rapid şi decisiv”.

În contextul tensiunilor deja ridicate din cauza războiului din Ucraina, incursiunea a avut loc la puţin peste o săptămână după ce în jur de 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Acest lucru a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre ele, iar oficialii occidentali să declare că Rusia testează pregătirea şi hotărârea alianţei.

De asemenea, incidentul de vineri din Estonia a avut loc la trei zile după ce Rusia şi Belarus au încheiat exerciţiile militare comune „Zapad-2025”, care au inclus repetarea lansării de arme nucleare ruseşti.

Autorităţile de la Tallinn au declarat că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul aerian estonian şi au rămas acolo timp de 12 minute înainte de a fi forţate să se retragă, perioadă în care aeronavele de mare viteză ar fi putut traversa zone întinse ale ţării.

„Rusia a încălcat spaţiul aerian estonian de patru ori deja în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna.

Deşi incursiunile avioanelor ruseşti peste insula Vaindloo sunt destul de frecvente, ele nu durează de obicei atât de mult cât incidentul de vineri. „Este greu de crezut că acest lucru nu a fost intenţionat”, a declarat pentru Reuters un oficial american, care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Editor : M.B.

