Primăria din Los Angeles în răspunde lui Arnold Schwarzenegger, care a astupat o groapă în asfalt. Despre ce era, de fapt, vorba

„Groapa uriașă” pe care actorul Arnold Schwarzenegger a spus că a astupat-o pe o stradă din cartierul său din Los Angeles, Brentwood, era de fapt un șanț care fusese săpat pentru lucrări de utilități, potrivit autorităților orașului, citate de CBS News.

Compania Southern California Gas Co. acoperise șanțul cu un asfalt temporar, care urma să fie înlocuit cu o suprafață permanentă după finalizarea lucrărilor, a precizat Departamentul de Lucrări Publice din Los Angeles într-un comunicat.

„Am sesizat compania de gaze cu privire la problemă și la necesitatea ca aceasta să întrețină pavajul șantierului până la turnarea asfaltului permanent”, se arată în comunicat.

După luni de ploi abundente, care au dus la formarea unor gropi pe șosele, distrugând anvelopele șoferilor, Schwarzenegger a atins o coardă sensibilă când a postat pe rețelele sociale un clip în care astupa o groapă de pe stradă.

„Azi, după ce toți vecinii s-au plâns de groapa asta imensă în care se strică mașini și biciclete de mai multe săptămâni, am ieșit cu echipa mea și am astupat-o. Mereu am zis: decât să te plângi, mai bine fă ceva. Iată”, a scris Schwarzenegger în postarea de pe rețelele sociale, alături de un clip scurt în care apare asfaltând o bucată de stradă decopertată.

Un șofer care trecea a făcut o pauză pentru a-i mulțumi actorului, care a umplut și o altă gaură mai mică.

Compania de gaze a declarat că modernizarea unui sistem de conducte pe acea stradă a fost finalizată pe 26 ianuarie, dar că ploaia a întârziat asfaltarea permanentă, care de obicei se face în aproximativ 30 de zile.

Echipajele companiei s-au întors la fața locului miercuri, la o zi după ce Schwarzenegger a postat clipul, și au nivelat peticul pus de acesta. Compania spune că marți ar uma să fie finalizată asfaltarea permanentă a șantierului.

„Muncă în echipă. Mă bucur că am ajutat la grăbirea lucrurilor și mulțumesc echipajului pentru că a îmbunătățit reparația mea”, a scris vineri fostul guvernator al Californiei pe Twitter.

