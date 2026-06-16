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Video Paradox într-o comună fără asfalt și canalizare: piste de biciclete pe drumuri de pământ. Localnică: „Am văcuță și merge pe piste”

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pista biciclete botosani
Lungimea totală a pistelor de bicicletă din comună va fi de 3 kilometri, iar investiția este de jumătate de milion de euro, bani oferiți prin PNRR. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Pistă de biciclete de jumătate de milion de euro, într-o comună din Botoșani cu 2.500 de oameni, dar fără canalizare și fără asfalt pe toate străzile. Investiția este din fonduri europene, iar autoritățile locale spun că au avut în față o oportunitate, pe care nu o puteau rata. Localnicii nu sunt de aceeași părere, având în vedere lipsurile existente.

„Nu-i frumos. Era ierbușoară, dar acum numai hopuri”, spune o localnică.

Santa Mare din județul Botoșani e o comună cu opt sate, aproape 2.500 de locuitori și numai doi kilometri și jumătate de drum asfaltat. Nu există nici rețea de canalizare.

„Cea mai nouă investiție este pistă de biciclete construită cu bani europeni, însă de-a lungul ulițelor pietruite”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

Primul petic de asfalt n-a adus, însă, bucurie pentru toți localnicii. Supărările sunt diverse.

„O fi ea bună, dar nu-i frumos! La noi era mai frumos că era tot verdeață pe drum. Am ajuns ca la oraș, să respirăm numai din asfalt. Unde să se joace copiii, unde? Pe pietroaiele acelea?!”, întreabă retoric o femeie din sat.

„Ne-au stricat mai mult. Era ierbușoară, pe margine mergeai, nu te înglodai, nu nimic. Dar acum, dopuri, hopuri. Uitați! Aici au ridicat așa. Băiatul nu poate intra în garaj, eu nu pot intra în ogradă”, povestește o altă localnică.

„Oamenii în sat mai fac gălăgie că am văcuță și merge pe piste. Că-i pistă pentru biciclete. Dar eu nu am biciclete și eu plătesc taxe și impozite și dacă vacă urcă pe piste, eu n-am ce-i face...”, spune cu amărăciune altcineva.

Lungimea totală a pistelor de bicicletă din comună va fi de 3 kilometri, iar investiția este de jumătate de milion de euro, bani oferiți prin PNRR.

„Dacă este să discutăm cât de folositoare este o astfel de investiție, mai ales în mediul rural, orice investiție care vizează infrastructură e transport este binevenită”, spune primarul comunei, Cristian Anton.

Sunt și oameni mulțumiți, chiar dacă nu au biciclete.

„Alții mai cârcotesc, dar ce putem obiecta... din moment ce ai trotuarul pe lângă poartă”, spune altcineva.

Autoritățile locale ar fi vrut să asfalteze drumurile din localități prin PNRR, dar spun că nu s-a putut. În comună sunt 34 de kilometri de drumuri sătești. Nici măcar unul nu e asfaltat.

„Am depus cerere de finanțare pentru mai multe obiective de investiții. Singura cerere de finanțare care mi-a fost refuzată a fost cea referitoare la asfaltarea drumurilor sătești, motivând că nu aveam canalizare”, explică primarul comunei, Cristian Anton.

Primăria a obținut prin PNRR un proiect european de asfaltare a cinci kilometri de drum între localități în valoare de două milioane de euro și un altul de aproximativ aceeași valoare pentru rețeaua de canalizare într-unul dintre cele opt sate ale comunei.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

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