Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles

Agenția Mondială Antidoping ia în considerare propunerea unei noi reguli care i-ar interzice președintelui SUA, Donald Trump, și altor oficiali ai guvernului american să participe la Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles.

Propunerea, pe care agenția urmează să o discute marți, ar introduce o serie de sancțiuni pentru țările care nu își plătesc contribuțiile până la 31 ianuarie, inclusiv „excluderea reprezentanților guvernamentali de la participarea la evenimente majore, precum Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice și Paralimpice”, potrivit Politico, care citează un raport AP

Cât datorează SUA

Această evoluție survine pe fondul tensiunilor actuale dintre SUA și WADA, Washingtonul refuzând să-și plătească cotizațiile anuale către agenția antidoping. Se pare că SUA datorează aproximativ 3,7 milioane de dolari pentru 2025 și 3,6 milioane de dolari pentru 2024.

SUA reține contribuția sa către WADA încă din 2023, din cauza tensiunilor legate de scandalul care a implicat 23 de înotători chinezi care au fost testați pozitiv pentru substanțe interzise înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, dar cărora li s-a permis totuși să participe la Jocuri.

WADA a calificat articolul AP drept „înșelător” pentru că sugerează că acest lucru ar putea avea un impact asupra viitoarei Cupe Mondiale, întrucât „având în vedere că regulile nu s-ar aplica retroactiv, Cupa Mondială FIFA, Jocurile de la Los Angeles și Salt Lake City nu ar fi vizate”.

