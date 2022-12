Peste o sută de persoane s-au înghesuit la deschiderea magazinului, un eveniment despre care guvernatoarea democrată a statului New York a spus că "reprezintă o etapă istorică pentru industria canabisului" în metropola americană. Din noiembrie, statul a eliberat 36 de autorizații în acest sens, iar magazinul deschis în Manhattan de o asociație non-profit este primul, relatează AFP citată de Agerpres.

"Prima vânzare legală de canabis pentru adulţi reprezintă o etapă istorică pentru industria canabisului din New York", a salutat guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul."Astăzi este doar începutul şi sunt nerăbdătoare să ne continuăm eforturile pentru a face din (statul) New York un model naţional pentru sectorul sigur, echitabil şi incluziv pe care suntem pe cale să îl construim", a afirmat ea într-un comunicat.

În spatele acestui prim magazin oficial se află munca asociaţiei Housing Works, care ajută persoane seropozitive, foşti deţinuţi şi persoane fără adăpost.

Statul New York vrea să acorde primele 150 de licenţe unor comercianţi condamnaţi în trecut pentru deţinerea sau vânzarea de canabis pentru a repara ceea ce consideră ca fiind impactul nedrept şi disproporţionat al deceniilor de interzicere a "marijuanei", care au vizat în special comunităţile afro-americane şi hispanice.

În magazin, în timpul unei prezentări de presă, senatoarea statului New York, Liz Krueger, care a susţinut proiectul de legalizare, s-a declarat "onorată să participe la lansarea vânzării cu amănuntul a canabisului pentru adulţi".

Chiar şi primarul metropolei, fostul poliţist Eric Adams, a recunoscut într-un comunicat că "piaţa legală de canabis ar putea fi un adevărat noroc pentru redresarea economică a New Yorkului (...) prin creşterea veniturilor fiscale".

Într-o atmosferă festivă, Charles King, cel care a fondat Housing Works în 1990, a declarat că "aşteaptă cu nerăbdare să reinvestească profiturile pentru a oferi servicii esenţiale (locuinţe şi servicii sanitare) zecilor de mii de newyorkezi aflaţi în nevoie".

La deschiderea primului magazin legal de canabis a cumpărat produse inclusiv guvernatorul statului New York. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Prezenţi alături de el, preşedintele districtului administrativ al Manhattan-ului, Mark Levine, şi directorul biroului de management al canabisului pentru statul New York, Chris Alexander, au cumpărat produse care conţin canabis: plante uscate, ţigări electronice sau jeleuri.

În statul New York este legal de peste un an ca adulţii cu vârsta de peste 21 de ani să consume canabis, iar în metropola New York mirosul de iarbă invadează străzile din Manhattan şi Brooklyn. Primăria mizează pe vânzări de 1,3 miliarde de dolari începând cu 2023 şi pe crearea a 19.000 până la 24.000 de locuri de muncă în următorii trei ani.

Editor : D.D.