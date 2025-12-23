Live TV

Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare inamic al dronelor. E dezvoltată în Europa

Data publicării:
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
Foto: Profimedia

Un startup suedez produce un interceptor low-cost pentru a contracara roiurile de drone. devenite un element-cheie al războiului modern. Racheta Kreuger-100XR cu o singură elice costă doar câteva mii de dolari, relatează Business Insider.

Elegant, negru și cu aripi pliabile, interceptorul Kreuger-100XR, lung de doar 30 de centimetri, arată aproape ca o armă dintr-un raion de jucării. Dispozitivul în formă de rachetă este ceea ce un nou startup suedez speră că va fi viitorul apărării aeriene punctuale împotriva dronelor.

Kreuger-100XR, unde XR înseamnă Extended Range (Rază Extinsă de Acțiune), este produsul de debut al start up-ului Nordic Air Defence (NAD). Este un interceptor făcut în mare parte din fibră de carbon, care cântărește aproximativ o jumătate de kilogram și este destinat să fie desfășurat în număr mare ca o modalitate ieftină și simplă de a vâna și distruge sistemele aeriene fără echipaj.

Autoritățile europene iau notă. NAD are abia doi ani, dar a fost unul dintre cei patru finaliști selectați anul acesta pentru a concura într-o competiție de combatere a dronelor, organizată în Portugalia de Frontex, Agenția Europeană de Frontieră.

Start up-uri precum NAD sunt una dintre numeroasele modalități prin care Europa se reechilibrează pentru a face față capacității Rusiei de a produce în masă drone de atac cu rază lungă de acțiune. Acestea vor concura cu contractori de top care au dominat mult timp piața, cum ar fi MBDA, cu sediul în Franța, care își produce propriile interceptoare cu opt motoare și care vor fi implementate la scară largă.

Startup-urile au însă un as în mânecă. Companiile de apărare, deși consacrate și mai bine conectate, vând de obicei la prețuri mai mari și sunt adesea considerate organizații mari și greoaie. NAD are aproximativ 25 de angajați, în timp ce MBDA și Lockheed Martin, cu sediul în SUA, de exemplu, au 18.000, respectiv 121.000 de angajați.

NAD spune că elicea interceptorului Kreuger-100XR îl poate împinge la viteze de peste 350 km/h și că raza sa optimă de acțiune este de aproximativ 3,2 kilometri, la o altitudine de aproximativ 1000 de metri.

Această distanță este relativ scurtă pentru apărarea aeriană tipică, dar NAD mizează pe costurile reduse ca punct forte.

Firma a refuzat să dezvăluie prețul exact al interceptorului, spunând că acesta costă câteva mii de dolari bucata. Rachetele tradiționale de interceptare cu rază scurtă de acțiune, prin comparație, pot costa de obicei între 400.000 și milioane de dolari fiecare. De exemplu, Stinger-ul cu propulsie de pe umăr costă 480.000 de dolari.

Jens Holzapfel, directorul de dezvoltare comercială al NAD, a declarat pentru Business Insider că interceptorul este proiectat pentru a fi ușor de folosit.

Un politițist ar trebui să poată transporta cu ușurință mai multe interceptoare Kreuger-100XR într-un rucsac și apoi să le lanseze de pe un dispozitiv portabil.

„În teste, îl putem fie arunca ca pe o săgeată, fie îl folosim o catapultă”, a spus Holzapfel.

Holzapfel a spus că principalul cost al Kreuger-100XR este direcționat către două componente-cheie. Prima este o cameră care permite interceptorului să își găsească autonom ținta, în timp ce a doua este un focos exploziv opțional de 250 de grame pentru distrugerea aeronavelor mai mari, cum ar fi drona de atac Shahed-136.

De asemenea, este planificată o versiune mai ieftină cu un căutător laser, în loc de cameră. Va necesita un indicator laser, fie operat de o ființă umană, fie de un dispozitiv autonom, pentru a-și urmări ținta.

„La XR, aripile sale ne permit și să ne agățăm, așa că nu avem nevoie de un scenariu cu o lovitură directă”, a spus Holzapfel. Cu o conexiune radio, interceptorul este proiectat să rămână în aer timp de cel puțin 20 de minute înainte de a găsi o țintă.

În acest sens, Kreuger-100XR poate acționa ca o dronă autonomă - și aceasta este viziunea pe termen lung a NAD. Un interceptor ieftin, de tipul „trage și uită”, ar putea deveni o apărare fundamentală împotriva roiurilor de drone inamice, o amenințare pentru care se pregătesc armatele din întreaga lume.

„Economia războiului este într-un punct în care discutăm despre scalabilitate. Dacă suntem atacați de un roi de drone, avem nevoie de un roi de contra-drone”, a spus Holzapfel.

Producătorii ucraineni de drone și-au dezvoltat, de asemenea, propriile interceptoare: quadcoptere capabile să zboare suficient de repede pentru a prinde dronele Shahed.

„Dar acestea tind să fie mai lente sau mai scumpe”, a spus Holzapfel.

În timp ce multe drone interceptoare folosesc patru motoare, ceea ce poate fi mai costisitor, Kreuger-100XR folosește un singur motor cu elice, ajutând NAD să reducă costurile și să crească viteza dispozitivului, a mai spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
3
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
Germany Russia Ukraine War
4
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
5
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Varșovia
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot
Japan Successfully Launches New Resupply Craft on H3 Rocket
Eșec al agenției spațiale japoneze. Motorul unei rachete H3 „s-a oprit prematur” înainte de a plasa un satelit pe orbită
drona
Europol face precizări despre drona găsită în Argeș: „Cert e că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”
drona-ucraineana-up
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Drona prăbușită la Izmit. Foto haberler.com
O dronă rusească s-a prăbușit la câțiva kilometri de Istanbul. Camera video montată pe ea este funcțională
Recomandările redacţiei
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, în linie dreaptă: ce se întâmplă cu salariile...
Ukraine Elections
Cum a devenit grupul de comici al lui Volodimir Zelenski o povară...
Ultimele știri
Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi copii, după ciocnirea a două microbuze
Meteorologii anunță vreme mai rece decât în mod normal până pe 19 ianuarie. Estimări pentru următoarele patru săptămâni
Norocul unor spanioli: au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. În vară, orășelul lor a fost devastat de un incendiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Fanatik.ro
Câți bani aduc la buget locuințele de protocol ale statului. Sume în scădere pentru instituția care...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și...
Adevărul
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Zegrean, ironic cu judecătorii care au cerut să fie luați din benzinării și duși la Cotroceni: „Dacă sunt așa...
Newsweek
Guvernul anunță, azi, cât va fi, în 2026, punctul de pensie. 4.700.000 pensionari afectați, Câți bani se pierd
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...