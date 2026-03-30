Un bărbat din Suedia, acuzat că și-a vândut soția pentru servicii sexuale către peste 120 de bărbați

Un bărbat de 62 de ani din Suedia a fost pus sub acuzare pentru proxenetism agravat, violuri și agresiuni sexuale, fiind suspectat că, timp de mai mulți ani, și-ar fi exploatat soția și ar fi vândut serviciile sexuale ale acesteia către peste 120 de bărbați. Potrivit procurorilor, acesta ar fi organizat întâlniri, ar fi publicat anunțuri online și ar fi exercitat presiuni constante asupra victimei, profitând inclusiv de dependența ei de droguri, potrivit AFP și News.ro.

Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a fost arestat la sfârşitul lunii octombrie şi plasat în arest preventiv după ce soţia sa l-a denunţat la poliţie, în nordul Suediei. El este suspectat că a profitat financiar, timp de ani de zile, de presiunile pe care le exercita asupra soţiei sale „pentru ca ea să se dedice actelor sexuale şi să se supună”, potrivit actului de acuzare.

Bărbatul este acuzat că a publicat anunţuri online, a organizat întâlniri, a supravegheat-o şi a exercitat presiuni asupra femeii pentru ca aceasta să se angajeze în acte sexuale online, cu scopul de a atrage mai mulţi clienţi, precizează documentul. El este, de asemenea, acuzat că a fost violent, că a ameninţat-o şi că a profitat de dependenţa ei de droguri, procurorul calificând aceste fapte drept „exploatare nemiloasă”.

Actul de acuzare detaliază, de asemenea, mai multe ameninţări adresate reclamantei, acesta însuşi avertizând-o asupra riscului de a fi eliberat „monstrul”.

Procurorul Ida Annerstedt a declarat pentru AFP, în februarie, că au fost identificate aproximativ 120 de persoane suspectate că au cumpărat servicii sexuale.

Faptele s-ar fi petrecut între 11 august 2022 şi 21 octombrie 2025. Pe lângă proxenetism agravat, bărbatul – care neagă acuzaţiile – a fost acuzat şi de opt violuri, dintre care unul comis în timpul unui act sexual cu un client, patru tentative de viol şi patru agresiuni, a căror victimă a fost soţia sa.

Această femeie a fost victima unor „infracţiuni grave”, a declarat avocata sa, Silvia Ingolfsdottir, pentru AFP. „Ea speră acum să obţină dreptate”, a adăugat avocata.

Potrivit postului public SVT, bărbatul era un membru de rang înalt al organizaţiei de motociclişti Hells Angels. Postul a indicat, de asemenea, că procesul ar urma să înceapă pe 13 aprilie.

Editor : Ș.A.