Live TV

O dronă a fost găsită de un localnic într-un copac din județul Iași: „Au venit de la armată, de la pompieri”

Data publicării:
drona iasi
Sursa foto: ziaruldeiasi

Un proprietar de teren a descoperit o dronă prinsă într-un copac într-o pădure din județul Iași, în zona Schitului din Valea Seacă, în timp ce refăcea bornele care îi delimitau proprietatea.

Bărbatul a observat mai întâi o aripă din polistiren, iar apoi drona atârnând în vârful unui copac, scrie newspascani.com.

Acesta a anunțat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Armatei, SRI, ISU și Poliției, care au izolat zona și au coborât drona, estimată la aproximativ 2×2 metri. Verificările au durat miercuri până în jurul orei 21:00.

Bărbatul care a găsit aparatul de zbor a declarat: „Întâi m-am gândit că au zburat niște componente de la ăștia cu aeronautica. Apoi i-am zis vecinului să mergem la sediul Poliției. Eu am de curățat acolo zona din pădure și am zis să nu fie probleme. După ce am fost la Poliție și au anunțat cazul, au venit de la armată, pompieri, că drona era în vârful copacului, trebuia dată jos. Au făcut verificări acolo până târziu. Eu, pe la 17.00, am plecat, le-am zis că nu am răbdare să stau atâta într-un loc”.

„În urma cercetării la fața locului, s-a stabilit că dispozitivul identificat nu prezintă pericol pentru siguranța publică, nefiind evidențiate substanțe sau materiale periculoase și fără a fi înregistrate victime. Dispozitivul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, acestea fiind efectuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, în scopul stabilirii situației de fapt și identificării deținătorului”, se arată într-o comunicare făcut joi dimineață de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, transmite ziaruldeiasi

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Digi Sport
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai...
Fanatik.ro
Câți decibeli s-au înregistrat la Turcia – România. Arena lui Beșiktaș, în Cartea Recordurilor
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Selecționerul Turciei, „desființat” înainte de barajul cu România: „Sper că vom primi gol și îl vor da afară”...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Ce înseamnă literele J, H sau T de pe cauciucurile de vară: detaliul pe care puţini şoferi îl bagă în seamă
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ciprian Ciucu, ”șocat” la TREI luni de la preluarea mandatului. Primarul Capitalei: ”De unde iau banii...
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh. Povestea cetății mutate pe Dunăre după construcția...
Newsweek
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”