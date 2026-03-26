O dronă a fost găsită de un localnic într-un copac din județul Iași: „Au venit de la armată, de la pompieri”

Un proprietar de teren a descoperit o dronă prinsă într-un copac într-o pădure din județul Iași, în zona Schitului din Valea Seacă, în timp ce refăcea bornele care îi delimitau proprietatea.

Bărbatul a observat mai întâi o aripă din polistiren, iar apoi drona atârnând în vârful unui copac, scrie newspascani.com.

Acesta a anunțat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Armatei, SRI, ISU și Poliției, care au izolat zona și au coborât drona, estimată la aproximativ 2×2 metri. Verificările au durat miercuri până în jurul orei 21:00.

Bărbatul care a găsit aparatul de zbor a declarat: „Întâi m-am gândit că au zburat niște componente de la ăștia cu aeronautica. Apoi i-am zis vecinului să mergem la sediul Poliției. Eu am de curățat acolo zona din pădure și am zis să nu fie probleme. După ce am fost la Poliție și au anunțat cazul, au venit de la armată, pompieri, că drona era în vârful copacului, trebuia dată jos. Au făcut verificări acolo până târziu. Eu, pe la 17.00, am plecat, le-am zis că nu am răbdare să stau atâta într-un loc”.

„În urma cercetării la fața locului, s-a stabilit că dispozitivul identificat nu prezintă pericol pentru siguranța publică, nefiind evidențiate substanțe sau materiale periculoase și fără a fi înregistrate victime. Dispozitivul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, acestea fiind efectuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, în scopul stabilirii situației de fapt și identificării deținătorului”, se arată într-o comunicare făcut joi dimineață de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, transmite ziaruldeiasi.

