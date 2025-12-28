Live TV

Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa. Reacția lui Lavrov în timp ce Zelenski se întâlnește cu Trump

Data publicării:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană este „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina, a declarat duminică ministrul rus de externe Serghei Lavrov, înaintea unei noi runde de negocieri de pace între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump.

Într-un interviu acordat agenției de presă ruse de stat TASS, Lavrov a afirmat că UE „nu ascunde faptul că se pregătește să lupte cu Rusia pe câmpul de luptă”.

„Vedem că regimul lui Zelenski și curatorii săi europeni nu sunt pregătiți să se angajeze în discuții constructive”, a spus el, adăugând că Kremlinul „apreciază eforturile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și ale echipei sale de a ajunge la un acord de pace”.

Comentariile lui Lavrov au fost publicate în timp ce Zelenski se îndrepta spre Florida pentru a se întâlni cu Trump la reședința sa Mar-a-lago, pentru a relua discuțiile privind propunerile de încheiere a conflictului cu Rusia. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 13:00, ora Floridei (20:00, ora României).

Întâlnirea urmează săptămânilor de negocieri între emisarii din SUA, Ucraina și Rusia, de când Trump a propus un plan de pace în 28 de puncte în noiembrie. Propunerea a fost revizuită la 20 de puncte, Zelenski prezentând detaliile jurnaliștilor la Kiev săptămâna trecută.

Sâmbătă dimineața, Moscova a bombardat capitala ucraineană cu unul dintre cele mai intense atacuri aeriene din ultimele săptămâni. Atacurile rusești au ucis o persoană, a raportat AP.

Zelenski a discutat cu mai mulți lideri ai UE înaintea vizitei în SUA, în cadrul unei întâlniri cu premierul canadian Mark Carney, sâmbătă.

 

Editor : Sebastian Eduard

