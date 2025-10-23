Live TV

Rusia ia măsuri pentru mobilizarea rezerviștilor: ce li se promite bărbaților obligați să îmbrace din nou uniforma

Data actualizării: Data publicării:
June,25,,2021,Russia,,Sakhalin,Island,,The,Coast,Of,The
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Oficialii ruși iau măsuri pentru a mobiliza mii de rezerviști în serviciul activ al armatei, dar promit că bărbații care urmează să fie obligați să îmbrace din nou uniforma nu vor fi trimiși să lupte în Ucraina, relatează Kyiv Post.

Viceamiralul Vladimir Țimlianski, șef adjunct al Direcției principale de organizare și mobilizare a Statului Major General, a anunțat marți că a emis ordine prin care bărbații care au fost recrutați și au servit în armată, și care în prezent sunt civili, vor fi supuși „mobilizării” obligatorii în scopul „protejării instalațiilor importante din punct de vedere strategic”.

Țimlianski a dat asigurări, în cadrul unei conferințe de presă la Moscova, că autoritățile publice nu mobilizează bărbați pentru a fi trimiși în Ucraina să participe la luptă, ci mai degrabă pentru a servi ca trupe de securitate, ca răspuns la amenințările crescânde ale dronelor ucrainene împotriva zonelor civile rusești. Aceștia vor rămâne pe teritoriul Federației Ruse, iar misiunea lor va fi „securitatea zonei din spate”, a spus el.

Mass-media independentă rusă a subliniat rapid că, potrivit legislației ruse, foștii civili ar putea fi trimiși în continuare să lupte în regiunea Kursk sau în regiunile Belgorod sau Breansk din Rusia.

Mărturiile soldaților ruși, unele dintre ele furnizate de prizonieri de război către Kyiv Post, confirmă faptul că, odată ajuns într-o unitate, un militar rus este adesea supus unei presiuni puternice din partea superiorilor săi pentru a semna un contract de soldat, ceea ce îl face eligibil pentru a fi trimis în Ucraina. În unele cazuri, bărbații sunt bătuți sau închiși pentru a fi forțați să semneze.

Paza bazelor militare rusești și a infrastructurii critice este, în orice caz, departe de a fi o sarcină automat sigură. Conform rapoartelor din surse deschise și declarațiilor militare ale Ucrainei, unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei lansează zilnic sute de atacuri împotriva țintelor militare și a infrastructurii militare rusești. De la sfârșitul lunii iulie, țintele prioritare ale Ucrainei au fost infrastructura industriei energetice rusești și producția de arme și muniții.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a anunțat pe 13 octombrie că politica rusă privind efectivele militare va trece de la recrutarea de două ori pe an a tinerilor de 18 și 19 ani supuși serviciului militar obligatoriu la o strategie de „mobilizare continuă”, care va permite autorităților să recruteze bărbați în serviciul militar sau să mobilizeze rezerviști selectați în mod continuu.

Modificarea a legalizat mobilizarea și selecția noilor recruți și a rezerviștilor instruiți, fără a extinde obligațiile de recrutare involuntară asupra tinerilor bărbați și fără a avertiza zeci de mii de rezerviști civili că vor fi obligați să se întoarcă la serviciul militar.

Ambele măsuri ar fi riscante din punct de vedere politic și potențial periculoase pentru regimul autoritar al președintelui rus Vladimir Putin, care nu a recunoscut niciodată oficial că invazia Ucrainei este un război și ale cărui mass-media controlate de stat promovează o imagine de pace și prosperitate generală în Rusia.

Belousov a declarat că modificările legii privind mobilizarea erau necesare pentru a îmbunătăți securitatea națională a Rusiei și, în timpul anunțului, nu a făcut nicio referire directă la pierderile rusești în luptele din Ucraina.

Practic toate celelalte surse care au relatat despre mobilizarea rezerviștilor – mass-media independentă rusă, grupurile internaționale de cercetare în domeniul securității și mass-media ucraineană – au legat aceste mișcări direct de pierderile grele suferite de forțele ruse în Ucraina, în special în ultimele nouă luni.

Grupuri independente rusești de monitorizare indică zeci de mii de soldați ruși confirmați ca fiind uciși, răniți sau loviți de rachete în luptă, rata victimelor crescând în 2025 în urma utilizării pe scară largă a tacticii „zonei morții” de către forțele ucrainene de-a lungul unei linii de luptă efectiv statice de peste 1.000 de kilometri. Într-o evaluare din 13 octombrie a noului plan de mobilizare rus și într-un raport din 14 octombrie privind pierderile rusești, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA a afirmat că obiectivul Kremlinului era de a găsi înlocuitori pentru soldații uciși și răniți.

„Modificările vor permite Rusiei să mobilizeze rezerviști în timp de pace, extinzând legislația actuală care permite Rusiei să mobilizeze rezerviști numai în timpul mobilizării sau în timp de război. Acest lucru permite Kremlinului să angajeze rezerviști în războiul său din Ucraina”, a scris ISW.

Citește și:

„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk

„Este o zonă a morții pentru Rusia”: Sute de soldați ruși au rămas blocați în Delta Niprului, unde sunt vânați de drone și mor de foame

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
robert negoita
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz...
ilie bolojan face declaratii
Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat...
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Ultimele știri
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Falsul agent SRI a fost reținut. Propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile
Date îngrijorătoare despre percepția românilor asupra societății. Remus Ștefureac: Consecințele ar putea deveni de necontrolat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bart De Wever- octombrie 2025
Țara din UE care amenință că va bloca planul privind activele rusești dacă riscul nu este împărțit
Donald Trump și Vladimir Putin:
Schimbare de abordare în relația Trump - Putin: summitul de la Budapesta este anulat, două companii petroliere ruse au fost sancționate
Rachetă Storm Shadow
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia (WSJ)
PRAHOVA - MOBEX PH-DB 24 - 4 SEP 2024
Concluziile Șefului Direcției Mobilizare al Statului Major, după exerciţiul MOBEX: Prezență bună, 83%, dar o medie de vârstă înaintată
gbzdgbdba
Fiul unui fost candidat la președinția Belarusului a murit pe front în Ucraina. El lupta de partea Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Motivul pentru care capacele de canalizare sunt rotunde. Explicaţia specialiştilor, una inedită
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Puțini știu aceste detalii. Ce joburi a avut Demi Moore înainte de a fi actriță: „Oamenii nu știau că am doar...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...