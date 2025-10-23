Rusia ia măsuri pentru mobilizarea rezerviștilor: ce li se promite bărbaților obligați să îmbrace din nou uniforma

Oficialii ruși iau măsuri pentru a mobiliza mii de rezerviști în serviciul activ al armatei, dar promit că bărbații care urmează să fie obligați să îmbrace din nou uniforma nu vor fi trimiși să lupte în Ucraina, relatează Kyiv Post.

Viceamiralul Vladimir Țimlianski, șef adjunct al Direcției principale de organizare și mobilizare a Statului Major General, a anunțat marți că a emis ordine prin care bărbații care au fost recrutați și au servit în armată, și care în prezent sunt civili, vor fi supuși „mobilizării” obligatorii în scopul „protejării instalațiilor importante din punct de vedere strategic”.

Țimlianski a dat asigurări, în cadrul unei conferințe de presă la Moscova, că autoritățile publice nu mobilizează bărbați pentru a fi trimiși în Ucraina să participe la luptă, ci mai degrabă pentru a servi ca trupe de securitate, ca răspuns la amenințările crescânde ale dronelor ucrainene împotriva zonelor civile rusești. Aceștia vor rămâne pe teritoriul Federației Ruse, iar misiunea lor va fi „securitatea zonei din spate”, a spus el.

Mass-media independentă rusă a subliniat rapid că, potrivit legislației ruse, foștii civili ar putea fi trimiși în continuare să lupte în regiunea Kursk sau în regiunile Belgorod sau Breansk din Rusia.

Mărturiile soldaților ruși, unele dintre ele furnizate de prizonieri de război către Kyiv Post, confirmă faptul că, odată ajuns într-o unitate, un militar rus este adesea supus unei presiuni puternice din partea superiorilor săi pentru a semna un contract de soldat, ceea ce îl face eligibil pentru a fi trimis în Ucraina. În unele cazuri, bărbații sunt bătuți sau închiși pentru a fi forțați să semneze.

Paza bazelor militare rusești și a infrastructurii critice este, în orice caz, departe de a fi o sarcină automat sigură. Conform rapoartelor din surse deschise și declarațiilor militare ale Ucrainei, unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei lansează zilnic sute de atacuri împotriva țintelor militare și a infrastructurii militare rusești. De la sfârșitul lunii iulie, țintele prioritare ale Ucrainei au fost infrastructura industriei energetice rusești și producția de arme și muniții.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a anunțat pe 13 octombrie că politica rusă privind efectivele militare va trece de la recrutarea de două ori pe an a tinerilor de 18 și 19 ani supuși serviciului militar obligatoriu la o strategie de „mobilizare continuă”, care va permite autorităților să recruteze bărbați în serviciul militar sau să mobilizeze rezerviști selectați în mod continuu.

Modificarea a legalizat mobilizarea și selecția noilor recruți și a rezerviștilor instruiți, fără a extinde obligațiile de recrutare involuntară asupra tinerilor bărbați și fără a avertiza zeci de mii de rezerviști civili că vor fi obligați să se întoarcă la serviciul militar.

Ambele măsuri ar fi riscante din punct de vedere politic și potențial periculoase pentru regimul autoritar al președintelui rus Vladimir Putin, care nu a recunoscut niciodată oficial că invazia Ucrainei este un război și ale cărui mass-media controlate de stat promovează o imagine de pace și prosperitate generală în Rusia.

Belousov a declarat că modificările legii privind mobilizarea erau necesare pentru a îmbunătăți securitatea națională a Rusiei și, în timpul anunțului, nu a făcut nicio referire directă la pierderile rusești în luptele din Ucraina.

Practic toate celelalte surse care au relatat despre mobilizarea rezerviștilor – mass-media independentă rusă, grupurile internaționale de cercetare în domeniul securității și mass-media ucraineană – au legat aceste mișcări direct de pierderile grele suferite de forțele ruse în Ucraina, în special în ultimele nouă luni.

Grupuri independente rusești de monitorizare indică zeci de mii de soldați ruși confirmați ca fiind uciși, răniți sau loviți de rachete în luptă, rata victimelor crescând în 2025 în urma utilizării pe scară largă a tacticii „zonei morții” de către forțele ucrainene de-a lungul unei linii de luptă efectiv statice de peste 1.000 de kilometri. Într-o evaluare din 13 octombrie a noului plan de mobilizare rus și într-un raport din 14 octombrie privind pierderile rusești, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA a afirmat că obiectivul Kremlinului era de a găsi înlocuitori pentru soldații uciși și răniți.

„Modificările vor permite Rusiei să mobilizeze rezerviști în timp de pace, extinzând legislația actuală care permite Rusiei să mobilizeze rezerviști numai în timpul mobilizării sau în timp de război. Acest lucru permite Kremlinului să angajeze rezerviști în războiul său din Ucraina”, a scris ISW.

Editor : A.M.G.