Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., își recunoaște trecutul de toxicoman. „Prizam de pe capacul toaletei”

Data publicării:
Robert F. Kennedy Jr
Robert F. Kennedy Jr este un promotor al multor teorii conspiraționiste și un antivaccinist Foto: Profimedia

Controversatul secretar american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., provoacă un nou scandal după ce şi-a evocat trecutul de toxicoman la un podcast, la care a declarat că a organizat reuniuni de ”sevraj” în persoană în timpul pandemiei de Covid-19, afirmând că se temea mai puţjn de virusul SARS-CoV-2 decât de propria adicţie, relatează Sky News.

„Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacul toaletei”, a declarat secretarul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale într-un interviu acordat podcastului This Past Weekend, animat de umoristul Theo Von.

Această secvenţă, difuzată săptămâna acesta, a fost amplu repostată pe reţele de socializare şi a fost preluată de presa americană.

El a recunoscut că în tinerețe a consumat cocaină în exces.

În timpul interviului, Kennedy a povestit că a participat la întâlniri pentru tratarea dependențelor și că, în timpul pandemiei de COVID-19, a continuat să ia parte la întâlniri față în față, deoarece credea că dependența sa reprezenta un risc mai mare decât virusul.

Kennedy a mai vorbit în trecut despre anii săi de dependență și despre importanța tratării dependențelor, dar această mărturisire iese în evidență prin claritatea declarațiilor sale.

Actualul secretar al Sănătății a subliniat că experiențele sale trecute fac parte dintr-un proces de „învățare”. 

Secretarul Sănătăţii a motivat de ce a continuat să ia parte la reuniuni de susţinere în persoană în timpul pandemiei de Covid-19, în pofida faptului că autorităţile recomandau distanţarea şi întâlnirile virtuale.

„Ei au oprit reuniunile în timpul Covid-ului. Noi am continuat să ne vedem fizic în mod zilnic, într-un fel de grup informal”, a povestit el.

„Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la o reuniune în fiecare zi”, a declarat el.

Robert F. Kennedy Jr. spune că este abstinent de peste 40 de ani.

 

