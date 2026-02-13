Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., își recunoaște trecutul de toxicoman. „Prizam de pe capacul toaletei”

Controversatul secretar american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., provoacă un nou scandal după ce şi-a evocat trecutul de toxicoman la un podcast, la care a declarat că a organizat reuniuni de ”sevraj” în persoană în timpul pandemiei de Covid-19, afirmând că se temea mai puţjn de virusul SARS-CoV-2 decât de propria adicţie, relatează Sky News.

„Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină de pe capacul toaletei”, a declarat secretarul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale într-un interviu acordat podcastului This Past Weekend, animat de umoristul Theo Von.

Această secvenţă, difuzată săptămâna acesta, a fost amplu repostată pe reţele de socializare şi a fost preluată de presa americană.

El a recunoscut că în tinerețe a consumat cocaină în exces.



În timpul interviului, Kennedy a povestit că a participat la întâlniri pentru tratarea dependențelor și că, în timpul pandemiei de COVID-19, a continuat să ia parte la întâlniri față în față, deoarece credea că dependența sa reprezenta un risc mai mare decât virusul.



Kennedy a mai vorbit în trecut despre anii săi de dependență și despre importanța tratării dependențelor, dar această mărturisire iese în evidență prin claritatea declarațiilor sale.



Actualul secretar al Sănătății a subliniat că experiențele sale trecute fac parte dintr-un proces de „învățare”.

Secretarul Sănătăţii a motivat de ce a continuat să ia parte la reuniuni de susţinere în persoană în timpul pandemiei de Covid-19, în pofida faptului că autorităţile recomandau distanţarea şi întâlnirile virtuale.

„Ei au oprit reuniunile în timpul Covid-ului. Noi am continuat să ne vedem fizic în mod zilnic, într-un fel de grup informal”, a povestit el.

„Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la o reuniune în fiecare zi”, a declarat el.

Robert F. Kennedy Jr. spune că este abstinent de peste 40 de ani.

