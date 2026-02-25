15 state americane dau în judecată administraţia Trump pentru că a redus numărul de vaccinuri recomandate copiilor

Cincisprezece state democrate au anunţat marţi că vor intenta procese împotriva administraţiei Trump pentru a contesta reducerea numărului de vaccinuri recomandate copiilor. Statele critică măsura ca fiind contrară ştiinţei.

Odată cu această reformă adoptată de secretarul american al sănătăţii, Robert Kennedy Jr., sceptic în privinţa vaccinurilor, şapte vaccinuri recomandate anterior tuturor copiilor americani sunt acum recomandate doar celor cu risc deosebit de ridicat.

Este vorba despre vaccinurile împotriva gripei, hepatitei A şi B, Covid-19, meningococului (care provoacă meningită), virusului sinciţial respirator (VSR) şi rotavirusului care provoacă gastroenterită, scrie Agerpres, preluând AFP.

Secretarul sănătăţii şi administraţia sa „sfidează decenii de cercetare ştiinţifică, ignoră experţi medicali credibili şi riscă să suprasolicite resursele statelor şi să îi îmbolnăvească şi mai tare pe copiii americani”, a denunţat într-o conferinţă de presă procurorul general al Californiei, Rob Bonta, care conduce această procedură în colaborare cu omologul său din Arizona, Kris Mayes.

