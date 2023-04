Suntem în ziua 414 a războiului din Ucraina. Decapitarea unui prizonier ucrainean de către ruși a stârnit indignare în toată lumea, însă susținătorii grupării de mercenari Wagner spun că astfel de execuții brutale vor continua. Între timp, continuă scandalul documentelor scurse de la Pentagon. Sursa ar fi fost angajatul unei baze militare din SUA, un tânăr care a arătat aceste documente prietenilor săi pe un grup privat de pe Discord. Astfel de documente arată inclusiv că mercenarii Wagner au căutat să cumpere arme din Turcia. Pe front, rușii continuă să bombardeze localitățile eliberate din Donețk. Aliații Kievului atrag atenția că rușii au o superioritate clară când vine vorba de muniție.

LiveText-ul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Rusia deschide o anchetă după imaginile cu soldați ucraineni decapitați

ACTUALIZARE 15:00 Rusia a deschis o anchetă după apariția unui videoclip care se presupune că arată decapitarea unui soldat ucrainean, potrivit Sky News.

Procuratura generală a declarat că videoclipul a fost „înaintat autorităților de anchetă pentru verificare”.

„Credibilitatea” materialului trebuie să fie stabilită și o „decizie adecvată” va fi luată, transmite Procuratura.

Imaginile care au fost difuzate pe rețelele sociale în această săptămână par să arate trupe rusești care se filmează decapitatând un prizonier de război ucrainean cu un cuțit.

Kremlinul a descris ieri videoclipul drept „îngrozitor” și a cerut ca autenticitatea acestuia să fie verificată.

FSB estimează că Rusia a pierdut 110.000 de soldați în Ucraina

ACTUALIZARE 14:50 FSB, serviciul secret rusesc, estimează pierderile Rusiei în Ucraina la 110.000 de morți și răniți, scrie The New York Times, citând documente scurse de la Pentagon.

De partea cealaltă, ucrainenii susțin că Rușii au pierdut în Ucraina peste 180.000 de soldați până la data de 13 aprilie 2023.

Rusia și China discută despre război

ACTUALIZARE 14:40 Noi discuții despre situația din Ucraina au avut loc între ministrul rus de externe Serghei Lavrov și omologul său chinez Qin Gang, precizează Moscova, potrivit Sky News.

Ministerul rus de externe a declarat că cei doi miniștri au discutat în timpul unei întâlniri din Uzbekistan, dar nu au fost oferite detalii suplimentare.

O bombă rusească a explodat la centrala nucleară Zaporojie

ACTUALIZARE 13:50 O bombă rusească a explodat lângă unitatea 4 a centralei Nucleare Zaporojie, anunță Energoatom. Forțele de ocupație au amenințat angajații ucraineni de acolo să nu spună nimic inspectatorilor internaționali. 0 seconds of 2 minutes, 8 secondsVolume 100%.

„O mină rusească a explodat în apropierea camerei de control a celei de-a patra unităţi energetice de la centrala nucleară ZNPP. Ocupanţii ruşi continuă să transforme centrala nucleară Zaporojie într-o bază militară prin minarea perimetrului din jurul centralei. Iar aceste acţiuni nu pot să nu aibă consecinţe”, a declarat joi compania ucraineană Energoatom într-un comunicat.

Citește continuarea AICI.

VEZI și VIDEO I-a trecut glonțul pe la ureche. Un soldat ucrainean scapă cu viață, după ce un glonț trece la doar câțiva centimetri de capul său

Ce condiții pune Lavrov pentru a prelungi acordul de export al cerealelor ucrainene prin Marea Neagră

ACTUALIZARE 13:05 Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat că acordul prin care Ucraina poate exporta grâne prin Marea Neagră nu va mai fi prelungit după expirarea acestuia, pe 18 mai, dacă nu va exista un progres privind "problemele sistematice" care împiedică Rusia să își exporte propriile produsele agricole, scrie The Guardian.

"În general notăm că, în ciuda declarațiilor grandilocvente despre securitatea alimentară și asistența acordată țărilor nevoiașe, Inițiativa Grânelor de la Marea Neagră a servit exclusiv exporturilor comerciale ale Kievului în interesul țărilor occidentale", a declarat Lavrov. Miercuri, Kievul a acuzat Rusia că nu mai lasă navele ucrainene cu cereale să intre în porturile din Marea Neagră.

Un fost mercenar rus spune că a recunoscut vocile "colegilor din Wagner în filmarea în care un soldat ucrainean este decapitat

ACTUALIZARE 10:58 Un fost mercenar din grupul Wagner, Andrei Medvedev, care în ianuarie a fugit din Rusia şi s-a refugiat în Norvegia, a dat asigurări că, într-adevăr, luptători ai companiei militare private ruse sunt responsabili pentru decapitarea unui militar ucrainean, după ce a identificat vocile din înregistrarea video care arată execuţia şi a cărei autenticitate este în prezent investigată.

"Fostul luptător Wagner Andrei Medvedev, care a fugit în Norvegia, a recunoscut vocile colegilor săi într-o înregistrare video", a declarat fondatorul organizaţiei Gulagu.net, Vladimir Osecikin, pe canalul său Telegram, unde a postat un fragment din intervenţia sa pentru programul Hodorkovski Live.

Potrivit acestui activist pentru drepturile omului, care trăieşte în exil, fostul mercenar "îşi identifică fără echivoc colegii de acolo, luptătorii Wagner, prin poreclele lor caracteristice, prin felul în care vorbesc, prin ceea ce exprimă la radio" în timpul decapitării soldatului ucrainean.

Susținători Wagner: Decapitarea prizonierului ucrainean nu va fi ultima execuție brutală

Decapitarea soldatului ucrainean de către ruși "nu va fi ultima execuție brutală" în războiul din Ucraina, a amenințat o grupare afiliată mercenarilor Wagner, pe Telegram, notează Sky News.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), gruparea, care vorbește în numele mercenarilor Wagner, a transmis pe Telegram că "ambele părți comit gesturi brutale" iar decapitarea prizonierului ucrainean nu va fi ultima execuție violentă.

"Canalul susține că a fi acuzat de brutalitate în timpul unui război este ca și cum ai primi o amendă pentru viteză în timpul unei curse de mașini - un argument care a mai fost folosit ca scuză și la alte două execuții comise de grupul Wagner în trecut", notează ISW.

Mercenarii Wagner au încercat să cumpere arme din Turcia

Documente secrete ale armatei SUA arată că gruparea de mercenari Wagner a încercat să cumpere arme din Turcia, un stat membru NATO, scrie CNN.

Documentul arată că membri ai grupării Wagner au abordat "contacte din Turcia" la începutul lunii februarie cu intenția de "a cumpăra arme și echipament din Turcia" care să fie folosite pe frontul din Ucraina.

Grupul Wagner mai dorea să folosească armele și în Mali, unde mercenarii au o prezență semnificativă, arată documentul.

Nu există dovezi că partea turcă ar fi dat curs negocierilor.

CNN precizează că nu există confirmări că documentul care fost "scurs" ar fi autentic.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că serviciile de inteligență evaluează în prezent validitatea tuturor documentelor clasificate care au apărut în spațiul public.

"Nu suntem în măsură să confirmăm sau să comentăm informațiile pe care acestea le conțin", a declarat purtătorul de cuvânt.

45 de atacuri rusești respinse în ultimele 24 de ore

Trupele rusești își concentrează atacurile asupra localităților Lîman, Bahmut, Avdiivka și Marinka, din povincia Donețk, a informat Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene, joi dimineață.

Armata ucraineană a respins 45 de atacuri rusești, pe aceste fronturi, în ultimele 24 de ore, a precizat sursa citată, potrivit Kiev Independent.

Rușii au lansat două rachete și 32 de atacuri aeriene care au atins pozițiile armatei ucrainene, dar și obiective civile, arată raportul.

Forțele ucrainene și-au concentrat atacurile asupra a două depozite de muniție și a unei stații radar ale rușilor.

Premierul Poloniei vrea ca Biden să convingă Coreea de Sud să livreze obuze Ucrainei

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, aflat în vizită la Washington, a spus că numai o intervenție directă a președintelui SUA Joe Biden ar putea duce la un acord de furnizare de obuze între Coreea de Sud și Ucraina, scrie Kiev Independent.

Într-un interviu pentru The New York Times, Morawiecki a spus că Rusia are mult mai multe obuze disponibile pe front decât Ucraina.

Acesta a adăugat că Coreea de Sud are "o rezervă uriașă de obuze și ar putea ajuta".

Coreea de Sud a ajuns la un acord pentru a da cu titlu de împrumut 500.000 de obuze de artilerie calibru 155 mm Statelor Unite, ceea ce i-ar putea oferi Washingtonului o flexibilitate mai mare în a furniza muniţie Ucrainei, a relatat miercuri cotidianul sud-coreean DongA Ilbo

Finlanda exclude trimiterea de avioane F/A-18 Hornet în Ucraina

Finlanda a exclus ideea de a furniza avioane de vânătoare F/A-18 Hornet Ucrainei, scrie publicația Finnish Yle, potrivit Kiev Independent.

Ministrul Apărării, Antti Kaikkonen, a spus că avioanele vor fi folosite de Finlanda în următorii ani, până când va expira termenul de 30 de ani - durata de viață operațională a aeronavelor.

Acesta a adăugat că refuzul transferului a fost comunicat deja Kievului, săptămâna trecută.

Ucraina a solicitat aceste avioane în timpul unei întâlniri trilaterale Ucraina, Finlanda, SUA, pe 23 martie.

Aeronavele finlandeze urmează să fie scoase din uz în etape, în 2025, respectiv 2031.

Bărbatul care a "scurs" documentele de la Pentagon este un tânăr rasist, pasionat de arme, angajat la o bază militară

Omul responsabil pentru "scurgerea" a sute de documente clasificate ale Pentagonului despre războiul din Ucraina și relația Washingtonului cu aliații este un tânăr rasist, pasionat de arme, care lucra într-o bază militară și care căuta să-și impresioneze prietenii dintr-un grup privat pe platforma Discrod, scrie The Washington Post.

Publicația a stat de vorbă cu un alt membru al grupului de pe Discord și a avut acces la documentele, conversațiile și postările video pe care băratul le-a împărtășit online. În jur de 20 de tineri sau adolescenți au făcut parte din grupul de pe Discrod, format în 2020, în care se putea intra doar pe bază de invitație. Aceștia erau pasionați de arme, jocuri video și aveau puternice convingeri religioase.

În grup și-a făcut apariția, la un moment dat, un tânăr de până în 25 de ani care lucra într-o bază militară și care era cunoscut drept "OG". Anul trecut, acesta a început să arate colegilor de pe Discord mai multe documente. Membrul grupului care a stat de vorbă cu reporterii The Washington Post, încă un adolescent, a povestit că inițial nimeni nu a înțeles despre ce era vorba, deoarece documentele erau lungi, pline de acronime și scrise într-un jargon greu de descifrat.

Puteți citi știrea completă AICI:

PentagonLeaks. Cele 4 scenarii excepționale în conflictul Rusia-Ucraina. Documentul vorbește și despre moartea lui Putin sau Zelenski

Un document secret al serviciilor de informații obținut de The New York Times, aflat printre documentele care au apărut pe internet în ultimele zile, arată cum se pregătesc oficialii pentru situații neprevăzute, după un an de război din Ucraina.

Scenariile, evaluate de Agenția de Informații pentru Apărare, includ moartea președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Analiza Agenției de Informații a Apărării evidențiază patru scenarii „neprevăzute” și modul în care acestea ar putea afecta cursul conflictului din Ucraina. Scenariile ipotetice includ moartea președinților Vladimir Putin al Rusiei și Volodimir Zelenski al Ucrainei, înlăturarea unor lideri din cadrul Forțelor Armate Ruse și o lovitură ucraineană asupra Kremlinului.

Documentul arată că războiul se va prelungi, cel mai probabil, și descrie modul în care fiecare dintre aceste scenarii ar putea avea ca rezultat fie o escaladare în Ucraina, fie o încheiere negociată a conflictului sau să nu aibă niciun efect substanțial asupra traiectoriei războiului.

Documentul este un produs destul de tipic creat de agențiile de informații. Este conceput pentru a ajuta ofițerii, factorii de decizie sau parlamentarii să se gândească la posibilele rezultate ale unor evenimente importante și să evalueze opțiunile.

Puteți citi știrea completă AICI:

Editor : D.R.