Barack Obama și Bruce Springsteen împărtășesc detalii emoționante din copilăre. „La prima vedere nu avem multe în comun”

Barack și Michelle Obama au lansat primele podcasturi prin propria companie de producție. Printre acestea sunt și interviuri cu fostul președinte american și unul dintre monștrii sacri ai rock'n'roll-ului, Bruce Springsteen. Iată o parte din discuția dintre două nume grele, care sunt parte din istoria recentă a Americii:

Bruce Springsteen: Tatăl meu tăcea mai tot timpul. Nu era deloc comunicativ. Am crescut cu gândul că, știi, tatălui meu îi era rușine cu familia lui. Așa arăta pentru mine masculinitatea. Tu te-ai confruntat cu așa ceva?

Barack Obama: Păi, tatăl meu a plecat când aveam doi ani și nu l-am mai văzut până la 10 ani, când a venit în vizită timp de o lună. Nu aveam nicio idee cum să interacționez cu el. Știi, tipul era un străin, apărut brusc în casa noastră.

*

Barack Obama: La prima vedere, eu și Bruce nu avem prea multe lucruri în comun. El este un tip alb dintr-un orășel din Jersey. Eu sunt un tip negru, metis, născut în Hawaii. El este un simbol rock'n'roll. Eu... nu-s așa de tare. Am încercat să-mi aduc aminte când ne-am întâlnit prima dată. Probabil în 2008 în timpul campaniei prezidențiale. Ai apărut... eram în Michigan sau în Ohio?

Bruce Springsteen: Nu îmi amintesc deloc.

Barack Obama: Fiecare în felul lui, eu și Bruce am avut destine paralele, căutând o cale prin care să conectăm viziunile noastre despre sensul vieții, adevăr, de apartenență la o comunitate, cu istoria mult mai largă a Americii. Timp de câteva zile, la doar câțiva kilometri de locul în care a crescut el, am stat de vorbă.

*

Barack Obama: Are sens. Dacă e să ajungi un star rock'n'roll, trebuie să cânți la chitară.

Bruce Springsteen: De fapt, chitarele erau ieftine. Chiar mi-am permis să am o slujbă, ceea ce am și făcut și am economisit 18 dolari și am cumpărat o chitară ieftină. Apoi, am început să învăț niște chestii de la Beatles, am învățat să cânt „Twist and Shout”.

Barack Obama: Ceea ce am descoperit în timp ce discutam a fost faptul că noi încă împărtășim o credință fundamentală în ideea de America. Nu este o formă de nostalgie, ci ca pe o busolă pentru provocările ce ne așteaptă de acum încolo.

Editor : M.B.