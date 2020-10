Președintele Donald Trump, care primește tratament pentru COVID, a ieșit duminică pentru scurt timp din spitalul Walter Reed unde este internat, dorind să-și salute susținătorii strânși în fața instituției medicale de la bordul unui SUV de culoare neagră.

Președintele stătea pe locul din dreapta spate și purta mască, la fel și bărbatul care stă pe locul din față, cel mai probabil acesta fiind un membru al echipei de securitate.

Scena a luat pe toată lumea prin surprindere, presa nu a fost anunțată despre o astfel de acțiune, iar jurnaliștii au transmis un protest oficial în acest sens.

Martorii observaseră însă că autoritățile începuseră să blocheze circulația în zona intrării în spital. La scurt timp după aceea a ieșit coloana prezidențială și s-a îndreptat către acea parte a străzii unde erau adunați câteva zeci de susținători ai președintelui, relatează CNN. Coloana a rulat cu viteză foarte mică, iar susținătorii l-au putut vedea pe președinte făcându-le cu mâna din mașină, ceea ce a provocat o adevărată dezlănțuire de entuziasm.

Ulterior, Casa Albă a transmis un comunicat în care a anunțat că Donald Trump s-a întors în salonul prezidențial din spitalul miliar Walter Reed după ce a făcut o „scurtă plimbare cu mașina, decisă în ultimul moment, pentru a-i saluta pe susținătorii săi de afară”.

„Buzdugan” aruncat pe Twitter

Cu câteva ore înainte de a ieși din spital, imediat după conferința de presă de duminică a medicilor pe tema sănătății sale, Donald Trump postase pe contul de Twitter un mesaj de mulțumire către simpatizanții săi veniți în fața spitalului.

Apoi, după o oră, într-o nouă postare, de data aceasta video, a vorbit despre „o vizită surpriză”.

„N-o să spun nimănui decât vouă, dar sunt pe punctul de a face o mică vizită-surpriză. S-ar putea să ajung acolo înainte ca voi să mă vedeți”, le-a spus Trump simpatizanților, declarându-se impresionat de entuziasmul acestor „patrioți”.

În acest nou mesaj video pe Twitter, Trump spune că a primit „vești minunate” de la doctorii săi și afirmă că de când a făcut COVID, a avut prilejul unei experiențe foarte interesate.

„A fost o călătorie foarte interesantă. Am învățat multe despre Covid. Am învățat efectiv ca la școală. Dar asta e școala adevărată. Nu este despre cum să citim cărți și am înțeles. Este foarte interesant. O să vă povestesc despre asta”, a declarat Trump.

Duminică, medicii au recunoscut că președintele a primit oxigen suplimentar, timp de o oră, și că a avut de două ori o scădere ușoară a saturației de oxigen, dar acum face progrese, se simte bine și este activ. Pe de altă parte, ei au anunțat că i-au introdus în schema de tratament un al treilea medicament, dexametazonă, însă totodată nu au exclus posibilitatea ca șeful Casei Albe să fie externat chiar luni.

Donald Trump este sub presiunea campaniei electorale, în condițiile în care alegerile prezidențiale au loc în mai puțin de o lună, la 3 noiembrie.