Live TV

Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în fruntea Fidesz dacă partidul are „încredere” în el

Data publicării:
orban

Viktor Orban, liderul Fidesz-KDNP şi prim-ministru în exerciţiu, a declarat sâmbătă că va renunţa la mandatul câştigat în urma recentelor alegeri parlamentare din Ungaria, transmite MTI.

Orban a declarat că energia sa va fi utilizată mai bine pentru reorganizarea „părţii naţionale” decât pentru a sta în Parlament.

Politicianul ungar a anunţat, de asemenea, că şeful cabinetului său de prim-ministru, Gergely Gulyas, va conduce grupul parlamentar Fidesz.

Într-un videoclip postat pe Facebook, Orban a anunţat că şedinţa consiliului de administraţie al Fidesz tocmai s-a încheiat, în cadrul acesteia fiind luate mai multe decizii importante, ce vizează o restructurare radicală a grupului parlamentar al partidului, noul grup urmând să se formeze luni sub conducerea lui Gulyas.

Viktor Orban a subliniat că mandatul pe care l-a câştigat ca lider al listei Fidesz-KDNP este, din punct de vedere tehnic, un loc parlamentar al Fidesz, motiv pentru care a decis să renunţe la el.

„Sunt necesar nu în Parlament, ci în reorganizarea părţii naţionale”, a spus el.

Viktor Orban a mai declarat că membrii consiliului de administraţie i-au recomandat să îşi continue activitatea în fruntea Fidesz.

„Dacă congresul mă onorează cu încrederea sa, sunt pregătit pentru această sarcină”, a adăugat liderul maghiar.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță...
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”