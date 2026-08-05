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Ce schimbări propune Legea Integrității. Digitalizarea declarațiilor de avere, respinsă de politicieni: „Nu toată lumea e capabilă”

Data actualizării: Data publicării:
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Dosar cu șină în locul digitalizării Averile politicienilor, publicate doar parțial Veniturile soților și ale partenerilor „similari”, publice Situațiile de incompatibilitate și demnitarii care riscă să piardă mandatul

Noua Lege a Integrității schimbă regulile privind declarațiile de avere și suspendarea demnitarilor din funcție. În Parlament, digitalizarea documentelor pe care trebuie să le completeze candidații, pentru a-și declara averile, a stârnit controverse: Agenția Națională de Integritate a susținut că depunerea online ar ușura transparentizarea veniturilor și ar reduce costurile statului. Aleșii au respins propunerea pe motiv că unii candidați „nu vor fi capabili” să le completeze în acest mod. 

Dosar cu șină în locul digitalizării

Cei care candidează pentru o funcție de parlamentar, europarlamentar, președinte de Consiliu Județean, primar sau chiar pentru președinția țării nu vor fi obligați să își depună online declarațiile de avere și interese, așa cum a solicitat Agenția Națională de Integritate, pentru a ușura procesul de verificare a veniturilor. Aceleași prevederi se aplică și pentru consilierii locali și județeni. 

Măsura a stârnit o adevărată controversă în timpul dezbaterilor de miercuri din Senat, după ce senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a declarat că documentele trebuie să fie depuse în continuare fizic pe hârtie, pentru că unii candidați „nu sunt capabili”, îngrădindu-se astfel dreptul de a fi ales. 

„Propunerea noastră era ca toate aceste declarații să fie depuse digital. Vorbim de o lună de zile în care noi suntem sufocați de teancuri cu declarații care trebuie pregătite, scanate și digitalizate”, a declarat reprezentantul Agenției Naținale de Integritate în timpul dezbaterilor din Comisia Juridică de la Senat. 

În replică, senatorul AUR i-a transmis că se gândește doar la Agenție, nu și la candidați. „O să avem o grămadă de oameni care vor renunța la candidatură din motivul acesta. Eu cred că îți afectează dreptul de a fi ales. Nu toată lumea este capabilă. Va fi tot în sarcina partidelor să facă operațiunile astea. Deci nu toată lumea este capabilă să realizeze aceste demersuri”, a spus acesta. 

În final, propunerea care viza digitalizarea procesului a fost respinsă, cu voturile PSD și AUR. Asta înseamnă că ANI nu va putea să publice ulterior informații despre averile candidaților, având în vedere că declarațiile de avere sunt secrete, iar Agenția ar fi urmat să pună la dispoziția publicului, online, o sinteză a acestora:

„Când vor fi făcute pe hârtie, noi nu vom putea genera acea declarație de interese financiare. Ne vom trezi cu ele și ne vom afla în imposibilitatea de a le genera și de a le publica”.

Averile politicienilor, publicate doar parțial

Noua lege înlocuiește clasicele declarații de avere cu o declarație de interese financiare. Averile politicienilor nu vor fi ținute nici la secret, dar nici publicate în totalitate. 

În practică, demnitarii vor completa în continuare informațiile prevăzute în actualele declarații de avere și de interese și le vor transmite Agenției Naționale de Integritate (ANI). Aceste declarații nu vor fi făcute publice, ci vor rămâne la dispoziția ANI, care va genera noul document și îl va publica online.

Declarația de interese financiare nu va mai cuprinde, însă, toate datele cu privire la averi.De exemplu, banii din conturi nu vor mai fi afisați în sume exacte, ci vor fi încadrați în intervale, astfel încât averile vor putea fi consultate doar parțial.

Veniturile soților și ale partenerilor „similari”, publice

AUR și-a impus un amendament, care a trecut cu voturile PSD, care obligă declararea averilor în cazul soților, dar și al partenerilor care au „relații asemănătoare acelora dintre soți”.

În timpul dezbaterilor, aleșii USR i-au intrebat ironic pe colegii de la AUR dacă, prin acest amendament, recunosc practic parteneriatul civil, în timp ce alții i-au acuzat că este un amendament care vizează amantele sau că verificarea averilor în astfel de cazuri este greu de realizat. 

AUR a transmis, în ultimele zile, că amendamentul o vizează inclusiv pe partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Citește și: Noua Lege a Integrității a trecut de votul Parlamentului. Ceartă pe averile partenerilor: „Cu amantele nu sunt relații ca între soți”

Situațiile de incompatibilitate și demnitarii care riscă să piardă mandatul

Cazul Fritz

Și amendamentul PSD privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor privind starea de incompatibilitate și conflict de interese a fost păstrat, cu voturile AUR.

„Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată modificarea propusă de PSD.

Direct vizat de această propunere va fi și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Noua lege poate fi consultată AICI. Acum, proiectul de lege merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

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Editor : A.G.

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