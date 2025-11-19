Live TV

Vizită crucială. Ministrul turc de Externe ar urma să transmită Rusiei rezultatele discuțiilor cu Volodimir Zelenski (Bloomberg)

Data publicării:
hakan fidan
Foto: Ministrul turc de externe Hakan Fidan / Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, va transmite personal Moscovei rezultatul întâlnirii dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit surselor Bloomberg citate de European Pravda. Zelenski a anunțat că merge în Turcia pentru a se întâlni cu Erdogan și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump.

Turcia a jucat un rol de intermediar, găzduind negocierile anterioare dintre Ucraina și Rusia, anunță Bloomberg.

În acest context, ministrul de Externe Hakan Fidan ar putea transmite personal rezultatele discuțiilor la Moscova - care nu trimite pe nimeni la întâlnire - dacă va exista un rezultat pozitiv, inclusiv un posibil schimb de prizonieri, a declarat una dintre surse.

Zelenski și-a anunțat călătoria în Turcia marți, 18 noiembrie.

„Ne pregătim să relansăm negocierile și am elaborat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri”, a spus el, adăugând că trebuie făcut tot posibilul pentru a apropia sfârșitul războiului.

Deocamdată, Rusia nu a reacţionat la anunţul lui Zelenski.

Mai multe cicluri de negocieri au avut loc la Istanbul în încercarea de a găsi o soluţie la invazia rusă împotriva Ucrainei, lansată în 2022, însă discuţiile nu au dus deocamdată la niciun progres major.

Schimburile de prizonieri de război şi repatrierea trupurilor au fost singurele rezultate concrete ale acestor discuţii. Cel mai recent schimb de prizonieri a avut loc în octombrie.

Poziţiile celor două tabere asupra condiţiilor pentru pace, pentru instaurarea unui armistiţiu sau chiar o întrevedere între liderii lor continuă să fie diametral opuse. Unul dintre membrii delegaţiei ucrainene care s-a deplasat recent în Turcia, Rustem Umerov, a anunţat sâmbătă că s-a dus în această ţară cu scopul de a cere eliberarea a "1.200 de ucraineni deţinuţi" în Rusia.

Volodimir Zelenski efectuează începând de luni un turneu în ţări europene pentru a cere mai mult sprijin de la aliaţii săi, într-un moment în care Rusia bombardează infrastructurile energetice ucrainene odată cu apropierea iernii.

Editor : C.A.

