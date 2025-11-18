Live TV

Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a încerca reluarea negocierilor cu Rusia

Data publicării:
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: REUTERS

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să "resusciteze" negocierile de pace şi să reia schimburile de prizonieri cu Rusia.

"Mâine (miercuri), voi avea întrevederi în Turcia. Ne pregătim să resuscităm negocierile şi am elaborat soluţii pe care le vom propune partenerilor noştri", a anunţat Zelenski pe reţelele sociale.

"De asemenea, lucrăm la reluarea schimburilor de prizonieri de război şi la readucerea prizonierilor noştri acasă", a continuat Zelenski.

Liderul ucrainean nu a precizat cu ce responsabili are el programate întrevederi în Turcia, informează AFP, potrivit Agerpres.

Deocamdată, Rusia nu a reacţionat la anunţul lui Zelenski.

Mai multe cicluri de negocieri au avut loc la Istanbul în încercarea de a găsi o soluţie la invazia rusă împotriva Ucrainei, lansată în 2022, însă discuţiile nu au dus deocamdată la niciun progres major.

Schimburile de prizonieri de război şi repatrierea trupurilor au fost singurele rezultate concrete ale acestor discuţii.

Cel mai recent schimb de prizonieri a avut loc în octombrie.

Poziţiile celor două tabere asupra condiţiilor pentru pace, pentru instaurarea unui armistiţiu sau chiar o întrevedere între liderii lor continuă să fie diametral opuse.

Unul dintre membrii delegaţiei ucrainene care s-a deplasat recent în Turcia, Rustem Umerov, a anunţat sâmbătă că s-a dus în această ţară cu scopul de a cere eliberarea a "1.200 de ucraineni deţinuţi" în Rusia.

Volodimir Zelenski efectuează începând de luni un turneu în ţări europene pentru a cere mai mult sprijin de la aliaţii săi, într-un moment în care Rusia bombardează infrastructurile energetice ucrainene odată cu apropierea iernii.

El urmează să aibă marţi o întrevedere cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi cu regele Filip al VI-lea al Spaniei, la o zi după vizita sa în Franţa.

Editor : A.R.

