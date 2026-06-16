Volodimir Zelenski și grupul G7 discută marți despre situația din Ucraina

Grupul G7 al marilor puteri va purta, marţi, discuţii cu preşedintele Volodimir Zelenski pe tema Ucrainei, liderul american Donald Trump afirmând că „poate putem face ceva” după peste patru ani de război declanşat de invazia pe scară largă a Rusiei. Zelenski va participa la o sesiune specială de dimineaţă a Summitului din staţiunea balneară franceză Evian, dedicată Ucrainei, care va fi urmată mai târziu în cursul zilei de o sesiune privind Iranul, la care vor participa liderii arabi, relatează France24.

Liderii europeni, găzduiţi de preşedintele Emmanuel Macron, vor dori să-i reamintească lui Trump importanţa de a pune presiune pe Rusia să accepte pacea în condiţiile impuse de Kiev şi să nu exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta concesii faţă de Moscova, notează News.ro.

Luni, Zelenski a solicitat un răspuns „decisiv şi substanţial” din partea liderilor G7, după ultima serie de atacuri ruseşti care au ucis cel puţin 11 persoane şi au provocat un incendiu la o catedrală emblematică din Kiev, însă Trump, care a vorbit la telefon atât cu Zelenski, cât şi cu Putin, şi-a exprimat optimismul la sosirea sa la summit luni şi a spus că „poate putem face ceva” în privinţa Ucrainei la G7.

„Amândoi sunt deschişi la această idee”, a spus el. „Am avut două conversaţii foarte bune ieri”, a adăugat preşedintele SUA, fără a oferi detalii suplimentare.

El a dezvăluit că a propus o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la G7, dar că Moscova „nu era pregătită”.

„Atacuri barbare”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat înaintea summitului G7 că Marea Britanie va furniza uraniu îmbogăţit Ucrainei pentru centralele sale nucleare şi va impune noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Condamnând „atacurile barbare” ale Rusiei asupra Ucrainei, Marea Britanie „intensifică” eforturile prin „blocarea veniturilor care alimentează războiul lui Putin şi susţinerea Ucrainei în iernile care vor urma”, a declarat Starmer, potrivit biroului său.

Unii analişti afirmă că recentele succese de pe câmpul de luptă au înclinat balanţa în favoarea Ucrainei şi au îndemnat Occidentul să nu slăbească sprijinul acordat Kievului.

Preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, emirul Qatarului şi preşedintele Emiratelor Arabe Unite vor fi prezenţi marţi, mai târziu, la o sesiune specială dedicată Iranului.

Aliaţii vor fi nerăbdători să-l interogheze pe Trump cu privire la acordul său cu Iranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, despre care acesta a afirmat că va însemna deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, vineri.

Editor : B.E.