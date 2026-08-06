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Au fost reluate operațiunile pentru scufundarea celor patru barje în Dunăre, pentru a crește debitul la centrala de la Cernavodă

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Foto: Digi24
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Operaţiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor patru barje încărcate cu scopul de a creşte debitul apei spre Centrala de la Cernavodă au fost reluate joi, după ce miercuri operațiunea a fost amânată din cauza curenților puternici.

Se fac ultimele pregătiri pentru scufundare și se încarcă ultima barjă cu mai multe greutăți. Ulterior, cele patru barje vor fi aliniate în convoi și transportate până la gura brațului Bala.

Experții spun că este nevoie de această operațiune pentru a crea un obstacol în adânc, astfel încât apa să curgă mai mult spre brațul Dunărea Veche și, în final, apa să ajungă la Centrala Nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactoarelor.

„Astăzi se reiau operaţiunile. Ieri, practic, s-au pregătit barjele. S-a verificat, au fost probleme legate de curenţi, a fost nevoie să se pregătească barjele, am înţeles că trebuia să se elibereze camerele de aerare a barjelor, pentru că fusese foarte cald şi unele nu avuseseră acelaşi timing de sosire. Şi atunci a trebuit să fie pregătite toate, cumva aliniate în acelaşi fel”, a spis joi pentru News.ro Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Apelor Române.

Agiu a precizat că scufundarea se va face prin inundare controlată şi apoi se aşteaptă efectele.

„Am înţeles că ieri specialiştii au informat că operaţiunile ar putea dura în jur de şase ore. Ideea de bază ar fi ca să se termine înainte să se însereze. Adică să se finalizeze operaţiunea până spre seară”, a subliniat Agiu.

Ea a mai spus că după scufundare este aşteptată creşterea nivelului apei la Cernavodă.

„Chiar şi cu câţiva centimetri este foarte important. Orice centimetru în plus câştigat este benefic pentru funcţionarea centralei”, a mai spus Agiu.

Editor : M.B.

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