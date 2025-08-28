Live TV

Von der Leyen, după ce a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski: „Putin trebuie să vină la masa negocierilor”

Data publicării:
ursula von der leyen
Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia
Putin, amenințat cu sancțiuni Trump, reproșuri pentru Zelenski

Preşedintele rus Vladimir Putin „trebuie să vină la masa negocierilor”, a afirmat joi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în urma unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump. Mesajul vine după bombardamentul masiv cu rachete şi drone efectuat noaptea trecută de Rusia asupra unor ţinte în Ucraina. 

„Putin trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să garantăm o pace justă şi durabilă pentru Ucraina şi garanţii de securitate ferme şi credibile”, iar în cadrul acestor garanţii „Europa îşi va asuma deplin partea sa”, a scris șefa executivului UE pe reţeaua socială X, după discuţia cu preşedintele SUA.

Ea a anunţat că a avut de asemenea o convorbire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în urma bombardamentului rusesc, care a afectat de asemenea unele clădirii civile, printre care cea a British Council şi a reprezentanţei UE la Kiev.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat că Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei 598 de drone şi 31 de rachete. Apărarea antiaeriană ucraineană afirmă că a reuşit să neutralizeze 563 de drone, o rachetă hipersonică Kinjal, şapte rachete balistice Iskander-M şi 18 rachete de croazieră Kh-101, dar proiectilele ruseşti au lovit 13 amplasamente diferite, în timp ce în alte 26 de amplasamente au căzut fragmente din proiectilele doborâte şi sunt cel puţin 17 decese.

Ministerul rus al Apărării a precizat la rândul său că a efectuat un atac combinat asupra „întreprinderilor complexului militar-industrial şi bazelor aeriene militare ucrainene” şi a asigurat din nou că în astfel de atacuri nu ţinteşte niciodată ţinte civile, ci numai ţinte militare sau cvasi-militare.

British Council a anunţat că oficiul său de la Kiev a fost „grav avariat” şi a publicat o fotografie ce arată clădirea sa cu geamuri sparte şi uşi smulse de suflul unor explozii survenite în apropiere.

În acest timp, preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, a susţinut că edificiul UE a fost atacat „deliberat” de Rusia şi s-a declarat „îngrozit” de atac. Ursula von der Leyen, a susţinut la rândul ei că două rachete ruseşti ar fi căzut la circa 50 de metri de respectiva clădire şi a anunţat că Bruxelles-ul va prezenta în curând al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

Putin, amenințat cu sancțiuni

Seria de întâlniri la nivel înalt din ultimele două săptămâni impulsionată de Trump nu a condus la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Or, Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul în timp ce insistă în plus să desfăşoare trupe de menţinere a păcii în Ucraina, deşi Rusia se opune.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive” Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră”.

Trump, reproșuri pentru Zelenski

El a ameninţat marţi din nou Rusia cu sancţiuni constând în taxe vamale, dar ameninţarea sa acum s-a referit şi la Ucraina. Trump a spus astfel că este deschis „folosirii unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina” şi a adăugat că „nici Zelenski nu este chiar nevinovat”.

Trump i-a reproşat anterior lui Zelenski lipsa de flexibilitate, în timp ce Rusia l-a acuzat pe preşedintele ucrainean că a respins toate propunerile de compromis, prin urmare nu există deocamdată condiţii pentru un summit între Putin şi Zelenski, cerut insistent de acesta din urmă, dar şi de Trump şi de susţinătorii europeni ai Ucrainei.

La summitul pe care Trump l-a avut pe 15 august în Alaska cu Putin acesta din urmă a cerut, potrivit Reuters, ca Ucraina să se retragă complet din provinciile Doneţk şi Lugansk şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz ţări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Ucrainei.

