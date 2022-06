Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că milioane de oameni ar putea muri de foame din cauza blocadei ruse asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră. De partea cealaltă, Moscova, prin vocea ministrului său de Externe susține că Ucraina trebuie să-și schimbe retorica pentru a rezolva problema exportului de cereale și acuză Kievul că vrea să rezolve situația cerând mai multe arme Occidentului. Pe de altă parte, Ucraina cere mai multe arme Occidentului, pentru a putea rezista atacurilor puternice ale rușilor în Donbas.

Risc major de holeră în Mariupol

ACTUALIZARE 9.20 În orașul Mariupol din sudul Ucrainei este risc de focar major de holeră, a anunțat vineri Ministerul britanic al Apărării.

S-a ajuns la această situație deoarece serviciile medicale sunt aproape de colaps.

Probleme sanitare sunt și în Herson, care se confruntă cu o lipsă acută de medicamente, potrivit sursei citate de Reuters.

Rusia încearcă să ofere populației din zonele ocupate servicii publice de bază.

Invazia condusă de Rusia este "Covid-22" şi armele sunt vaccinul, spune Volodimir Zelenski

ACTUALIZARE 9.10 Volodimir Zelenski a comparat invazia Rusiei cu Covid și a descris armele și sancțiunile ca pe un vaccin, în contextul în care poziția militară a Ucrainei în Donbas devine tot mai dificilă, scrie The Guardian.

Într-o intervenție video la o gală prin care au fost celebraţi cei mai influenţi 100 de oameni ai anului de către revista Time, Zelenski a pledat iar pentru mai mult ajutor extern, deoarece "armata ucraineană moare pe câmpul de luptă".

El le-a cerut președintelui SUA, Joe Biden, și membrilor Congresului să fie "100% influenți".

"Armele și sancțiunile sunt... un vaccin... împotriva Covid-22 adus de Rusia", a spus Zelenski, la câteva ore după ce a spus că lupta pentru Severodonetk ar putea decide soarta întregului Donbas.

Reportaj Sky News: Ucraina își tratează în spitale ascunse soldații răniți pe front

ACTUALIZARE 8.40 Soldații ucraineni răniți în luptele cu rușii sunt îngrijiți în spitale bine ascunse de trupele lui Vladimir Putin, de teamă că acestea vor fi atacate. Militarii care ajung acolo au povești absolut îngrozitoare de pe front și despre armele pe care armata rusă le foloște în lupte. De aceea, și rănile provocate soldaților ucraineni sunt foarte grave. Urmăriți un reportaj realizat de Sky News într-unul dintre aceste spitale.

Reporter Sky News: Ni s-a permis să intrăm în acest spital militar, cu promisiunea că nu îi vom dezvălui locația. Ce putem spune, cu siguranță, este faptul că se află în estul Ucrainei și departe de linia frontului. Cei de aici sunt îngrijorați că spitalul ar putea fi ținta bombardamentelor rusești, la fel cum au fost și alte spitale de aici. Răniții șchiopătează pe holurile slab luminate. Sunt în viață, dar sunt grav răniți de lupte. În spatele ușilor, soldații răniți ocupă paturile, bucuroși că au supraviețuit și pregătiți să ne spună poveștile lor.

„Nu au fost lupte, ci bombardamente. Am luat o poziție defensivă, am fost bombardați și am fost loviți. A fost o explozie. Mi-am ridicat brațul, dar, pur și simplu, atârna. Ceva m-a lovit în braț. Nu știu ce s-a întâmplat. Mai târziu, mi-am ridicat brațul și atârna. Mi-am dat seama că este de rău”, povestește Oleksandr, unul dintre soldații ucraineni răniți.

Terapia intensivă este atât de ocupată, încât au pus paturi pe holuri. Acești pacienți suferă cu toții din cauza unor arsuri îngrozitoare provocate de explozii. Sunt acoperiți cu iod antiseptic de culoare galbenă pentru prevenirea infectării rănilor. Mulți dintre ei nu se mișcă, nu vorbesc, sunt sedați puternic pentru diminuarea durerii agonizante.

Mihail Podoliak: Între 100 și 200 de militari ucraineni mor zilnic pe front

ACTUALIZARE 7.50 Consilierul prezidențial Mihail Podoliak a declarat pentru BBC că între 100 și 200 de militari ucraineni sunt uciși pe front în fiecare zi.

Podoliak a repetat apelul Ucrainei pentru mai multe arme din Occident pentru a putea face față atacurilor din Donbas, unde rușii încearcă să preia controlul, iar bombardamentele sunt intense.

Podoliak a mai spus că discuțiile de pace ar putea fi reluate doar dacă Rusia se va retrage de pe teritoriul ocupat de când a invadat Ucraina în 24 februarie.

ACTUALIZARE 7.30 Volodimir Zelenski a spus că lumea este în pragul unei "crize alimentare teribile", deoarece Ucraina nu mai poate exporta cantități mari de grâu, porumb, ulei și alte produse. Totul din vina Rusiei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: "Flota rusă, nu cea britanică sau orice altă flotă, a blocat porturile Ucrainei la Marea Neagră într-un mod care a adus lumea în pragul unei crize alimentare teribile. Nu este doar o criză a prețurilor. Nu ne putem exporta grâul, porumbul, uleiul de semințe și alte bunuri, care au jucat un rol stabilizator pe piața globală. Acest lucru înseamnă că, din păcate, în zeci și zeci de țări poate apărea o adevărată lipsă de alimente. Milioane de oameni ar putea muri de foame dacă blocada rusă a Mării Negre continuă.

La rândul său, Rusia dă vina pe Ucraina pentru blocajul de pe piața cerealelor. Moscova spune că singura variantă pentru ca navele să poată pleca din porturi este ca ucrainenii înșiși să demineze zona.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: Armata rusă declară, de mai bine de o lună, în fiecare zi, coridoare de siguranță pe care ucrainenii să le poată folosi liber, fără nicio amenințare la adresa lor. Orice navă cu marfă poate pleca din porturile Mării Negre, cu condiția ca ucrainenii să curețe fâșia de coastă aflată sub controlul lor.

Sper că ucrainenii își vor da seama că nu există nicio alternativă pentru a rezolva această problemă tocmai pe această bază, care este de înțeles, rezonabilă și obiectivă. Sper că vor înceta să caute o cale de ieșire prin a cere Occidentului să-i înarmeze până în dinți și să le furnizeze sisteme anti-navă pe care, după cum spun oficialii ucraineni, intenționează să le folosească împotriva navelor Flotei Ruse din Marea Neagră. Ar fi trebuit să abandoneze o astfel de retorică de mult timp".

Cele mai recente informații despre desfășurarea evenimentelor din Ucraina:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret care impune sancțiuni împotriva a 35 de oficiali ruși de rang înalt, inclusiv a președintelui rus Vladimir Pu t in.

Vladimir Putin s-a comparat joi cu Petru cel Mare, la o întâlnire cu tineri antreprenori din Rusia, și a sugerat o paralelă între invazia din Ucraina și războiul pe care țarul l-a dus împotriva suedezilor. Putin a spus că atunci, ca și acum, Rusia își ia înapoi teritorii, iar asta poate dura.

Invazia declanșată de Rusia a provocat o scădere cu 15,1% a economiei Ucrainei în primele trei luni ale acestui an, potrivit agenți ei ucrainene de statistică.

Numărul soldaților ruși uciși de când Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să intre în Ucraina ar putea ajunge acum la 20.000, potrivit ultimei evaluări făcute de oficialii occidentali.

Forțele ruse din Mariupol au început să plătească pensii în ruble rusești, folosind numerar, potrivit unui consilier al primarului ucrainean al orașului.

Procesul de „integrare” în Rusia a regiunii ocupate Herson, din sudul Ucrainei, „este în curs de desfășurare”, a anunțat joi liderul desemnat de Moscova în regiune.

Liderii de grupuri politice din Parlamentul European au cerut, joi, într-o declaraţie comună, şefilor de stat şi de guvern din ţările UE să le acorde statut de ţară candidată Ucrainei şi Republicii Moldova şi să facă demersuri pentru a adopta o decizie similară în cazul Georgiei.

Editor : G.M.