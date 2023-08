Nicușor Dan: Ca primar al Bucureștiului, Gabriela Firea a fost un dezastru. A dus Primăria în faliment

Gabriela Firea a fost un primar extrem de slab, a declarat Nicușor Dan pentru Digi24, precizând că la alegerile pentru Primăria Capitalei de anul viitor vrea să fie candidatul dreptei, așa cum a fost în 2020.

Cosmin Prelipceanu: Ce înseamnă scandalul „azilelor groazei” și situația Gabrielei Firea pentru Nicușor Dan?

Nicușor Dan: Eu am evitat să atac în acele zile, să vorbesc despre Gabriela Firea, de acea situație absolut îngrozitoare. Ce am spus atunci este că, din păcate, ce s-a întâmplat acolo este o manifestare a unui stat în care multe instituții nu funcționează. În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, eu pot să spun, dincolo de acest scandal în care, repet, nu am vrut să intru, a fost un primar extrem, extrem de slab pentru București. A dus literalmente Primăria în faliment. Am găsit 3 miliarde de lei datorii curente și conturile blocate, a dus RADET-ul în faliment, a dus Societatea de Transport aproape de faliment și nu am văzut niciun mare proiect, nicio direcție în care orașul ăsta să meargă. În schimb am văzut fel de fel de cheltuieli aiurea care nu au dus orașul ăsta în nicio direcție.

Cosmin Prelipceanu: Gabriela Firea spune că toate aceste dezvăluiri sunt menite să o scoată din cursa pentru Primăria Capitalei. Sunteți de acord?

Nicușor Dan: Repet, nu vreau să leg personajul Gabriela Firea de acest scandal, nu vreau să intru în asta, însă, o spun și am spus-o , ca primar al Bucureștiului, Gabriela Firea a fost un dezastru.

Cosmin Prelipceanu: Va fi contracadidatul dvs?

Nicușor Dan: Asta depinde de PSD, mai este un an până atunci, nu am văzut însă o preocupare la PSD pentru proiecte sănătoase pe infrastructură, pe termie, pe transportul public care să rezolve marile probleme ale acestui oraș.

Cosmin Prelipceanu: Dar dvs veți fi candidat?

Nicușor Dan: Eu doresc să fiu candidat și doresc să fiu candidatul dreptei așa cum am fost în 2020.

