Live TV

Misterul mumiilor din mlaștină: 60 de corpuri vechi de 2.000 de ani rescriu istoria triburilor germanice. „Sunt comori unice”

Data publicării:
Bog body from Windeby
Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia
Din articol
Morțile din mlaștină, reanalizate după două milenii „Fata din Windeby” a devenit „Windeboy” Corpurile din mlaștină, expuse în Danemarca

Aproximativ 60 de corpuri vechi de aproximativ 2.000 de ani, descoperite în mlaștinile din Germania, oferă detalii surprinzătoare despre societatea triburilor germanice din Epoca Fierului. Conservate natural de mediul bogat în turbă, aceste „mumii din mlaștină” sugerează execuții, pedepse sau ritualuri religioase. Noile analize științifice corectează erori vechi de decenii și schimbă interpretarea unor descoperiri considerate definitive, potrivit Euronews.

Copilul din Windeby, bărbatul din Dahmendorf și craniul din Osterby au un lucru în comun: aceste persoane au murit în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, iar existența lor este cunoscută deoarece au fost depuși în mlaștină.

Mediul umed, bogat în turbă, a dus la mumificarea naturală a unora dintre acești oameni din Epoca Fierului. Așa-numitele „mumii din mlaștină” se află astăzi în muzee din nordul Germaniei, Danemarca și Țările de Jos și spun povești din vremuri îndepărtate.

Potrivit Agenției Federale pentru Conservarea Naturii, peste 90% dintre mlaștinile Germaniei au fost drenate și suportă în prezent consecințele schimbărilor climatice, contribuind în același timp la agravarea fenomenului, deoarece zonele uscate eliberează dioxid de carbon în atmosferă.

Cele mai multe descoperiri provin însă din perioadele în care turba era exploatată intensiv. Aproximativ 60 de corpuri au fost găsite sub acest tip special de sol în Germania, acestea fiind bine conservate datorită mediului din mlaștină.

Morțile din mlaștină, reanalizate după două milenii

Există numeroase motive pentru care un cadavru ajunge într-o mlaștină: ascunderea unei crime, o înmormântare, un accident, o pedeapsă sau un sacrificiu religios.

Fiecare descoperire trebuie interpretată individual: cauza morții, eventualele leziuni și poziția corpului îi ajută pe arheologi, însă răspunsul nu este întotdeauna clar.

În 1871, câtiva muncitori care extrăgeau turbă au descoperit un cadavru în Heidmoor: nu doar oasele, ci și părți din îmbrăcăminte erau încă vizibile. Investigațiile au arătat că era vorba despre un bărbat cu vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani. Cercetătorii l-au numit ulterior Omul din Rendswühren, după localitatea în care a fost găsit.

Pe unul dintre picioare avea un bandaj din piele de vacă. Corpul a fost examinat medico-legal imediat după recuperare. Deasupra ochiului drept era vizibilă o rană triunghiulară în craniu, iar partea din spate a capului și osul parietal erau zdrobite.

Faptul că lipsea o parte din craniu a fost descoperit abia în 2005, în urma unei tomografii computerizate. Se presupune că aceasta fusese îndepărtată în timpul examinării inițiale din 1871, pielea capului fiind întărită atunci cu alte substanțe.

Pe baza hainelor și a analizelor finale, oamenii de știință au datat descoperirea în secolele al II-lea sau al III-lea d.Hr. Originea bărbatului rămâne necunoscută, iar cauza morții nu a fost stabilită definitiv.

„Fata din Windeby” a devenit „Windeboy”

La 19 mai 1952, mai mulți muncitori care extrăgeau turbă în Domslandmoor au descoperit oase umane și, presupunând că este vorba despre un femur, au oprit lucrările. Poliția a consultat ulterior arheologii de la Castelul Gottorf, corpul a fost recuperat intact și a ajuns în muzeu.

Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia
Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia | Poza 1 din 3
Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia
Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia | Poza 2 din 3
Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia
Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia | Poza 3 din 3
Corpul din mlaștină al copilului din Windeby, conservat natural în turbă și analizat de specialiști. Foto: Profimedia
,

Este probabil cel mai cunoscut corp din mlaștină din Germania, în parte pentru că sexul a fost stabilit greșit inițial.

Mlaștina a conservat foarte bine corpul, oferind cercetătorilor o oportunitate rară de studiu. Analizele au arătat că era vorba despre o persoană din Epoca Fierului, iar metoda radiocarbonului a datat moartea între anii 41 î.Hr. și 118 d.Hr.

Din cauza aspectului gracil al oaselor, descoperirea a fost numită ulterior „Fata din Windeby”. Poziția corpului, o bucată de pânză care îi acoperea ochii și partea stângă a capului rasă i-au determinat pe cercetători să ia în calcul ipoteza că ar fi fost vorba despre o adulteră.

Un al doilea corp descoperit câteva săptămâni mai târziu părea să susțină această teorie. Rămășițele unui bărbat, mai puțin bine conservate, indicau posibilitatea unei strangulări.

Câtiva ani mai târziu, cercetătorii au început să pună la îndoială povestea, deoarece aceștia au constatat că cele două corpuri nu trăiseră în aceeași perioadă. Cel descoperit ulterior era cu aproximativ 150 până la 300 de ani mai vechi.

În 2006, investigații suplimentare au arătat că „Fata din Windeby” ar fi putut fi, de fapt, un băiat în vârstă de 16 ani. Antropologul și medicul legist Heather Gill-Robinson au decis să îl numească „Windeboy”, deoarece adolescentul avea o constituție fragilă, probabil din cauza perioadelor repetate de foame și malnutriție.

Corpurile din mlaștină, expuse în Danemarca

În contextul lucrărilor de modernizare de la Castelul Gottorf din Schleswig, mumiile au fost mutate la aproximativ 200 de kilometri distanță, trecând chiar granița națională.

„Acestea sunt comori unice, iar faptul că ni s-au încredințat aceste comori de neînlocuit este o expresie a marii încrederi și a bunei colaborări dintre muzeele și țările noastre”, a subliniat Ole Nielsen, directorul Muzeului Silkeborg din Danemarca.

Din octombrie 2025, expoziția din Silkeborg include cea mai mare colecție din lume de corpuri din mlaștină bine conservate. Sunt prezentate și exemple care s-au păstrat doar sub formă de schelete, deoarece au fost depuse într-un alt tip de mlaștină decât cel în care țesuturile moi pot fi conservate.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
trump
4
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte...
Mihail Hodorkovski
5
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Digi Sport
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Boris Pistorius alături de Friedrich Merz
Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure”
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România
ilustrație cu avionul FCAS dezvoltat de Dassault Aviation și Airbus
„Super-avionul” de 100 de miliarde de euro al Europei, un proiect în pragul colapsului. Cine a blocat inițiativa franco-germană
Warsaw Daily Life, Poland - 19 Nov 2025
„Vin polonezii”. Varșovia își etalează puterea economică în Germania: „Începem să vedem, în sfârșit, o inversare”
Friedrich Merz și Donald Trump
„Germania nu se mai poate ascunde în spatele Americii”: Cum resimte poporul german înstrăinarea dureroasă de Statele Unite
Recomandările redacţiei
Marco Rubio
Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou...
tevi gaze romgaz
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical...
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie...
Ultimele știri
Viața ascunsă a microorganismelor care „dorm” milioane de ani în adâncul scoarței terestre. Ce le-ar putea trezi din nou la viață
O nouă specie de dinozaur cu țepi descoperită în China surprinde paleontologii
Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video
Adevărul
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Brutal!” În 2022 a vrut să se sinucidă, iar acum, la 25 de ani, a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online