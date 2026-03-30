Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un club din orașul Kehl, sud-vestul Germaniei. Aproximativ 750 de persoane se aflau în interior, aceștia reușind să se evacueze în siguranță. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit Euronews.

Potrivit poliției, incendiul a izbucnit în jurul orei 03:45 în K Club, un club din orașul Kehl, situat în apropierea graniței cu Franța.

Flăcările s-au extins rapid la întreaga clădire, însă toate cele 750 de persoane aflate în interior au reușit să se evacueze. Trei persoane au fost asistate de echipajele de urgență, fără a fi necesar transportul la spital.

Imagini publicate de presa germană arată un incendiu puternic la nivelul acoperișului clubului, care este amplasat într-o zonă industrială a orașului.

K Club este cunoscut pentru muzica hip-hop și afro, potrivit agenției de presă germane DPA. Localul atrage frecvent clienți din regiunea Alsacia, în special din Strasbourg, cel mai apropiat oraș francez de peste Rin.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului, care nu este cunoscută în acest moment.

Incidentul are loc la câteva luni după un incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în urma căruia 41 de persoane au murit și alte 115 au fost rănite. Spre deosebire de acel caz, evacuarea din Kehl s-a desfășurat fără probleme.

Editor : Ș.A.