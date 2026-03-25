Agentul AI Claude al Anthropic poate folosi computerul utilizatorilor pentru a îndeplini sarcini automat

Compania de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat că modelul său Claude poate acum să utilizeze computerul unui utilizator pentru a îndeplini diverse sarcini, într-un pas important în direcţia dezvoltării unor agenţi AI autonomi, transmite CNBC, potrivit News.ro.

Utilizatorii îi pot trimite lui Claude o sarcină de pe telefon, iar agentul de inteligenţă artificială o poate executa direct pe computer, a anunţat compania luni.

După primirea instrucţiunilor, Claude poate deschide aplicaţii pe computer, poate naviga pe internet şi poate completa foi de calcul, potrivit Anthropic. Într-un exemplu demonstrat într-un videoclip publicat de companie, un utilizator întârzie la o şedinţă şi îi cere lui Claude să exporte o prezentare în format PDF şi să o ataşeze invitaţiei la întâlnire. Videoclipul arată cum sistemul realizează aceste acţiuni automat.

Noua actualizare subliniază eforturile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale de a crea aşa-numiţii „agenţi AI”, capabili să execute autonom sarcini pentru utilizatori în orice moment al zilei.

Aceste capacităţi au intrat în atenţia publicului în acest an după lansarea OpenClaw, o aplicaţie devenită virală. OpenClaw se conectează la modele AI dezvoltate de OpenAI şi Anthropic şi permite utilizatorilor să trimită comenzi prin aplicaţii populare precum WhatsApp sau Telegram pentru a îndeplini diverse sarcini.

La fel ca noua funcţionalitate a Anthropic, OpenClaw rulează local pe dispozitivul utilizatorului, având astfel acces la fişierele acestuia. Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat săptămâna trecută pentru CNBC că OpenClaw este „cu siguranţă următorul ChatGPT”, în timp ce companiile tehnologice se grăbesc să dezvolte propriile alternative. Nvidia a anunţat recent şi NemoClaw, o versiune destinată companiilor.

De asemenea, OpenAI l-a angajat luna trecută pe Peter Steinberger, creatorul OpenClaw, în cadrul unui efort de a dezvolta „noua generaţie de agenţi personali AI”.

Anthropic a avertizat însă că utilizarea computerului de către Claude este încă într-o fază incipientă comparativ cu alte abilităţi ale modelului, precum programarea sau interacţiunea cu textul.

„Claude poate face greşeli şi deşi continuăm să îmbunătăţim măsurile de siguranţă, ameninţările evoluează constant”, a precizat compania.

Anthropic a adăugat că funcţia a fost construită cu mecanisme de protecţie pentru a reduce riscurile şi că Claude va cere întotdeauna permisiunea înainte de a accesa aplicaţii noi.

Utilizatorii pot folosi şi funcţia Dispatch, lansată săptămâna trecută în Claude Cowork, care permite o conversaţie continuă cu Claude de pe telefon sau computer şi atribuirea de sarcini agentului AI.

