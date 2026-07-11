NASA caută voluntari pentru o misiune spre Lună și Marte. Cine se poate înscrie și cum vor fi remunerați participanții

NASA recrutează participanți pentru misiunea Moon and Mars Exploration Analog (MMEA), care urmează să înceapă cel mai devreme în august 2027 la Centrul Spațial Johnson din Houston. Timp de un an, voluntarii vor locui și vor lucra în condiții de izolare și spațiu restrâns, simulând atât călătoria interplanetară, cât și operațiunile desfășurate pe suprafața Lunii sau a planetei Marte, inclusiv ieșiri în spațiu simulate.

Aceasta va fi prima misiune desfășurată la sol care va simula mai multe etape ale unei expediții spre Lună sau Marte, combinând elemente ale programelor NASA HERA (Human Exploration Research Analog) și CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) într-o singură campanie integrată.

Membrii echipajului vor utiliza habitatul folosit anterior în cadrul programului HERA de la Centrul Spațial Johnson drept navă spațială simulată pentru călătoria interplanetară, desfășurându-și activitatea într-un mediu izolat și restrâns, conceput pentru a reproduce condițiile unei misiuni în spațiul profund.

Ulterior, participanții vor trece la etapa care simulează viața pe suprafața unei alte planete, unde cercetătorii vor analiza performanța echipajului în condiții de resurse limitate și cerințe similare celor pe care astronauții le-ar putea întâlni pe Lună sau Marte.

Împreună, cele două facilități permit evaluarea modului în care astronauții se adaptează la întreaga gamă de scenarii posibile asociate viitoarelor misiuni către Lună și Marte.

Misiunea va utiliza mai multe platforme care reproduc diferite etape ale unei călătorii spre Marte desfășurate pe parcursul unui an.

Vehiculul de tranzit, adaptat din programul HERA, este un habitat cu două niveluri și patru module de acces, care simulează călătoria de pe Pământ către o altă planetă. Acesta include spații de lucru, zone de locuit, cabine de dormit și un modul pentru igienă personală.

Habitatul care reproduce condițiile de pe suprafața unei alte planete, utilizat în prezent în cadrul celei de-a doua misiuni CHAPEA, este o construcție cu un singur nivel, realizată prin imprimare 3D. Aceasta dispune de cabine individuale pentru echipaj, spații comune de lucru, o sală de recreere, o zonă pentru cultivarea plantelor, cabinet medical, spațiu pentru prepararea hranei, sas de acces, două băi și o zonă cu nisip destinată simulării deplasărilor pe suprafața unei planete.

Participanții selectați ar putea utiliza și un modul de tip rover pentru a simula deplasarea către zone de explorare aflate la distanță de habitatul principal. Acesta este dotat cu două locuri pentru conducători, două paturi, o toaletă fără sistem de evacuare cu apă și un compartiment pentru manipularea probelor colectate.

Voluntarii vor ajuta NASA să testeze și să valideze echipamente, tehnologii, proceduri și alte sisteme concepute pentru a susține sănătatea și performanța echipajelor în cadrul misiunilor de lungă durată în spațiul profund, fără a părăsi însă Pământul.

Programul va furniza date valoroase pentru Programul de Cercetare Umană al NASA, care dezvoltă soluții pentru menținerea sănătății și pregătirii astronauților pentru viitoarele misiuni.

Rezultatele ar putea contribui inclusiv la planurile agenției privind o prezență umană permanentă pe Lună, prin viitoarea bază lunară și prin misiunile din programul Artemis.

Cine poate aplica

NASA a deschis înscrierile pentru prima misiune Moon and Mars Exploration Analog, iar candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

să fie cetățeni americani sau posesori ai unui permis de ședere permanentă în SUA (Green Card);

să aibă între 30 și 55 de ani, deși excepțiile sunt posibile în anumite cazuri;

să nu depășească 1,88 metri înălțime;

să cunoască foarte bine limba engleză;

să accepte participarea la o misiune de aproximativ 14 luni, care include 12 luni petrecute în două habitate izolate și două luni de pregătire și evaluări înainte și după misiune;

să fie disponibili pentru un proces de selecție desfășurat pe parcursul mai multor zile;

să treacă evaluările medicale și psihologice ale NASA.

În plus, candidații trebuie să aibă:

competențe tehnice solide;

lipsa restricțiilor alimentare;

fără antecedente de somnambulism sau utilizare a medicamentelor pentru somn.

NASA caută persoane cu calificări similare celor necesare astronauților, printre care:

diplomă de licență obținută la o instituție acreditată în inginerie, biologie, fizică, matematică sau alte domenii conexe;

experiență profesională relevantă, pregătirea academică fiind considerată esențială;

studiile avansate în domeniile STEM constituie un avantaj și pot înlocui experiența profesională, un master fiind echivalat cu un an de experiență, iar un doctorat cu trei ani;

experiența militară poate fi, de asemenea, luată în calcul ca experiență relevantă.

Voluntarii selectați vor fi remunerați pentru participare. NASA precizează însă că anumite restricții se aplică angajaților agenției și contractorilor acesteia, care sunt sfătuiți să consulte politicile interne privind concediile și disponibilitatea pentru participare la program.

Editor : Ș.A.