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Exclusiv Ponta ar vota un guvern cu premier independent, dar miniștrii trebuie să fie „oameni care să țină cu România, nu cu alte țări”

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Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Prim-ministrul trebuie să-și aleagă echipa. Ilie Bolojan a greșit când nu și-a ales-o, când partidele i-au dat oameni” „Război sângeros între USR și Nicușor Dan” „Nimic nu poate restaura vechea coaliție, era una împotriva naturii” „Eu sunt independent acum, nu mai sunt politic”

Victor Ponta a spus vineri seara, în exclusivitate la Digi24, că ar vota un guvern cu prim-ministru independent. Fostul premier a insistat că un nou executiv ar trebui să nu aibă miniștri USR în componență, pentru că „ei sunt buni de făcut lucruri rele, lucruri bune, nu”. De asemenea, Ponta subliniază faptul că noii miniștri trebuie să fie „oameni care să țină cu România, nu cu alte țări” și să se priceapă la domeniul în care sunt numiți.

Întrebat dacă ar vota un guvern condus de un premier independent, Victor Ponta a spus că „cel mai probabil” ar face asta însă, desigur, după o consultare în grupul Uniți pentru România din care face parte.

„O să ne sfătuim cei de la grupul Uniți pentru România, din care fac parte, dar am vorbit de multe ori, timp de trei luni, despre situația în care ne aflăm - trei luni fără un guvern cu puteri depline este cea mai rea situație posibilă. Și ceea ce am învățat eu foarte bine ca premier, și anume datele economice - inflația, deficitul, cursul valutar, toate arată foarte rău. Pot fi îndreptate doar de un guvern cu puteri depline. Nu înțeleg de ce i-a luat atâta timp președintelui Nicușor Dan, cred că a făcut o mare greșeală amânând timp de trei luni numirea unui nou Guvern, dar măcar să-l desemneze pe premier săptămâna viitoare. Și nu e treaba președintelui să-i facă o majoritate premierului, e treaba premierului să-și facă o majoritate și o echipă cât mai bună”, a declarat Victor Ponta la Digi24.

„Prim-ministrul trebuie să-și aleagă echipa. Ilie Bolojan a greșit când nu și-a ales-o, când partidele i-au dat oameni”

„Cred că este prematur să discutăm (despre o posibilă prezență a sa, ori a vreunui membru din grupul său parlamentar în noul guvern – n.red) până nu știm cine-i prim-ministrul, iar prim-ministrul își face echipa. Am fost prim-ministru într-un guvern de coaliție. Evident că trebuie să dai portofolii celor care te susțin în Parlament, nu doar la învestire, ci și mai departe: vine legea bugetului, vin legi foarte importante care n-au trecut în această perioadă. Dar mai departe, primul ministru... cel puțin eu așa am făcut și cred că așa trebuie să facă și viitorul prim-ministru: trebuie să-și aleagă echipa. Cred că domnul Ilie Bolojan a greșit atunci când nu și-a ales echipa, când partidele – fie USR, fie PSD, fie... nu știu... domnul președinte Nicușor Dan – i-au dat oamenii, după care au constatat că nu merge treaba”, a continuat fostul premier.

Guvernul e o chestie de echipă în care ori are autoritate premierul, ori lucrurile merg prost, cum au mers, de fapt, în ultimul an. Și sper ca această lecție extrem de dureroasă și care ne costă pe toți să fie învățată pentru săptămâna viitoare.

„Război sângeros între USR și Nicușor Dan”

Ponta a fost întrebat dacă ar susține un guvern în care ar exista miniștri USR ceruți de Nicușor Dan, și a spus că această ipoteză este puțin probabilă, pentru că USR a anunțat în repetate rânduri că nu intră într-un guvern cu PSD.

„USR-iștii tocmai au zis că ei nu intră cu PSD-ul sau cu un guvern pesedist. Ipoteza dumneavoastră e cu atât mai puțin posibilă, cu cât de două zile vedem acest război sângeros între USR și Nicușor Dan, cu pretextul Pahonțu, dar de fapt declanșat de legea ANI, care înțeleg că a și fost promulgată astăzi de către președinte și care îl lasă pe Fritz fără mandat. Factul că președintele Nicușor Dan se eliberează de captivitatea USR și faptul că USR-ul se comportă cu Nicușor Dan cum s-au comportat și cu Elena Lasconi, și cu Drulă, și cu Dacian Cioloș, arată că USR-ul este total incapabil să guverneze ceva în România. Ei sunt buni de făcut lucruri rele, lucruri bune – nu”, a adăugat Ponta.

„Nimic nu poate restaura vechea coaliție, era una împotriva naturii”

„Nimic nu poate restaura vechea coaliție, care era o coaliție împotriva naturii, împotriva României, împotriva bunului simț. Eu nu am votat acum un an, eram încă deputat PSD, dar nu am votat Guvernul pentru că mintea mea mi-a zis – și le-am zis și celorlalți, în special celor de la PSD, dar și domnului Bolojan: nu va funcționa chestia asta. Nu poți să pui interese și persoane atât de diferite și să ai impresia că vor merge împreună. Deci, oricine vorbește de refacerea vechii coaliții ori este naiv, ori este rău intenționat, pentru că ceva ce a mers prost nu o să meargă deodată bine. Noua coaliție de guvernare va fi fără USR cu siguranță, ca să aibă o șansă să funcționeze”, a continuat politicianul.

Vom cere să pună miniștri competenți și miniștri care sunt interesați și își fac datoria față de România, nu față de alte țări, cum se întâmplă în prezent.

„Eu sunt independent acum, nu mai sunt politic”

„Ați văzut, și cei care sunt independenți peste noapte devin politici – s-a întâmplat cu guvernul actual. Sau invers. Eu sunt independent acum, nu mai sunt politic. Cred că, repet, cele două criterii esențiale de care avem toți nevoie – nu eu, Ponta, sau dumneavoastră – sunt: 1. În primul rând, să se priceapă la domeniul pe care îl vor conduce, pentru că suntem într-o situație de criză fără precedent și intern, dar și internațional, e o nebunie generală în lume, deci ne trebuie niște oameni cu ceva experiență și pregătire. 2. Oameni care să țină cu România, nu cu alte țări.

Editor : Liviu Cojan

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