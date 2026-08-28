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Video Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, dar cere Parlamentului să o discute din nou: „Nu ne permitem să nu accesăm fonduri PNRR”

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Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
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Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri Legea ANI, prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Șeful statului a explicat că își menține obiecțiile de neconstituționalitate, dar a promulgat actul normativ pentru a nu pune în pericol fondurile din PNRR.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a precizat că, dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor europeni și ar fi fost suficient timp pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul Parlamentului pentru reexaminare.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a cerut Parlamentului să reia și să aprofundeze discuțiile asupra legii în sesiunea de toamnă.

„Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a mai transmis președintele.

Editor : A.D.

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