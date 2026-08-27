Rusia reacționează pentru prima dată după ce România a distrus, pe 20 august, o dronă maritimă în apropiere de Neptun Deep. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, susține că drona era ucraineană și acuză NATO că, prin sprijinul acordat Kievului, pune în pericol infrastructura subacvatică a statelor membre.

„La Constanța, unde, vă amintiți, a apărut ceva, în mod neașteptat, pentru cetățenii României. Pentru interceptarea țintei, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer două avioane de vânătoare F-16. Unul dintre ele a detectat o dronă maritimă ucraineană și a distrus-o cu focul tunului de la bord”, a declarat Zaharova într-o conferinţă de presă.

„Voi repeta încă o dată: nu este prima dată când românii se confruntă pe teritoriul lor, indiferent că este vorba despre uscat sau mare, cu obiecte periculoase fără proprietar provenite din Ucraina”, a mai spus purtătoarea de cuvânt al MAE rus.

„Iată cum armele achiziționate și transmise regimului de la Kiev prin mecanismele NATO se întorc împotriva membrilor Alianței înșiși”, a mai afirmat Zaharova.

Incidentul a avut loc pe 20 august, când o dronă maritimă de mici dimensiuni, cu încărcătură explozibilă la bord, a fost observată în Zona Economică Exclusivă a României de o navă comercială.

Un avion F-16 românesc a intervenit și a lovit drona în Marea Neagră. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că partea ucraineană a confirmat că drona nu provenea din Ucraina.

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Editor : C.S.