Un britanic căutat de 20 de ani de SUA a fost arestat după ce a trecut graniţa din România în Ungaria

Poliţia maghiară a arestat un britanic în vârstă de 60 de ani, căutat de 20 de ani, în urma unor informaţii furnizate de FBI, a anunţat vineri Biroul naţional de investigaţii al poliţiei din Ungaria.

Bărbatul, aflat sub anchetă din 2003, este acuzat de constrângerea unui minor la activităţi sexuale ilegale în Statele Unite, relatează MTI, citată de Agerpres.

Britanicul a fugit din SUA în septembrie 2004, se pare că în Regatul Unit, şi este căutat în baza unui mandat internaţional de arestare din 2006.

Anchetatorii ungari au identificat maşina înmatriculată în Marea Britanie pe care o folosea bărbatul şi i-au urmărit intrarea în Ungaria din România pe 26 august.

După ce i-au localizat poziţia, poliţia l-a interceptat în apropiere de Polgar, în nord-estul Ungariei, i-a confirmat identitatea şi l-a reţinut.

Autorităţile au iniţiat procedura de extrădare, dar o instanţă l-a eliberat ulterior în aşteptarea unor măsuri ulterioare.

Editor : M.B.