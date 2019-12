Oamenii de știință au descoperit un loc pe Pământ complet lipsit de viață

O echipă de oameni de ştiinţă francezi au făcut cercetări în câmpul geotermal Dallol din Etiopia. Prezența apei lichide este adesea asociată cu viața. Dar nu este cazul în Dallol, unde, deşi în unele zone există apă, viața este total absentă.

Pe 27 noiembrie, este iarnă în Etiopia. În deșertul de sare Danakil din nord-estul țării, temperatura medie în această săptămână este de aproximativ 36° C. Temperatura poate urca până la 40° C și poate coborî la minimum 25° C.

În acest deșert, câmpul geotermic al lui Dallol este surprinzător şi intrigant în acelaşi timp. Vorbim de o vastă întindere de lichid, uneori albicios, care se schimbă de la galben fluorescent la verde radioactiv, cu indicii de portocaliu.

Aici a început cercetarea echipa de cercetători, formată din specialişti de la Centrul Național de Cercetare Științifică (CNRS), Institutul de Mineralogie, Fizică a Materialelor și Cosmicochimie din Paris, cu ajutorul colaboratorilor spanioli.

„Ideea a fost să explorăm limitele fizico-chimice ale vieții, microbii. Se știa că anumite organisme și microorganisme ar putea trăi la temperaturi de până la 122° C, altele în medii puternic saline sau cu un PH foarte scăzut, chiar ușor negativ. Nu știam dacă prin combinația acestor trei parametri, viața era posibilă.", a explicat Garcia Lopez, unul dintre oamenii de ştiinţă.

Dallol îndeplinește toate cele trei criterii. Are bazine foarte sărate: „În Dallol, este ca și cum ai pune cel puțin 300 de grame de sare într-un litru de apă”, spune cercetătorul.

Unele lacuri din apropierea cupolei Dallol au un conținut foarte mare de magneziu. Deși este benefic pentru dezvoltarea biologică, magneziul este folosit totuși doar în cantități foarte mici. Cu temperaturi foarte ridicate (apa variază între 30 și 108 ° C) și un pH ușor negativ, Dallol este locul ideal ... pentru cercetare.

Cercetătorii au prelevat sute de probe, apoi le-au analizat, pentru a verifica prezența vieții în această zonă. Și potrivit acestora, răspunsul este clar: „Viața microbiană este absentă din bazinele hipersaline, fierbinți și hiperacide ale cupolei Dallol și din lacurile care o înconjoară.”

„Pe de altă parte, în împrejurimi, am găsit viață, din abundență și foarte variată, cu celule noi pe care nu le cunoșteam. Acest lucru arată că unele organisme reușesc să trăiască în apa sărată, cu un PH negativ sau în apă foarte caldă. Dar în cele trei împreună, pentru acest caz, nu există. "

În consecinţă, câmpul geotermic al lui Dallol ar fi primul loc pe Pământ unde viața nu există deloc.

Această descoperire, în aceste zone unde încă există apă, ar putea pune sub semnul întrebării posibilitatea de a trăi pe anumite planete: „Prezența apei lichide pe suprafața unei planete este adesea considerată criteriu pentru a putea fi locuite. În acest studiu, putem vedea că există locuri lipsite de viață pe suprafața Pământului, în prezența apei lichide, din cauza problemelor cauzate de sărurile de magneziu.”

